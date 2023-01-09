تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.. والسبب؟

عُلّقت مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد وسيضمن نائبه فيليب ديالو المهمة الموقتة، بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي، بحسب ما أكّد الاتحاد في بيان الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2023).

تصريحات جدلية

لوغريت (81 عامًا) الذي تولى منصب رئيس الاتحاد في 2011 وتنتهي فترته الثالثة في 2024، أضعفته تصريحات مثيرة للجدل طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان وشهادات حيال سلوك جنسي مفترض. كما أزيحت المديرة العامة فلورانس آردوان بحسب الاتحاد.

ويجب أن تستمر الفترة الموقتة "حتى انعقاد الهيئة التنفيذية المقبلة بعد نشر تقرير التدقيق" حيال عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: "اختار نويل لوغريت بالاتفاق مع الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة اليوم في باريس، الانسحاب من مهامه كرئيس للاتحاد حتى الإعلان النهائي عن التدقيق الذي تقوم بها وزارة الرياضة وفي انتظار تحليله من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد".

زيدان في مرمى لوغريت

وكان لوغريت، عمدة غانغان السابق في منطقة بريتاني، أقرّ الاثنين، بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدماً له "اعتذاراً شخصيًا".

قال لوغريت إنه قدم اعتذاراً شخصياً عن "تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان

وردًا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الاول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لوغريت الأحد: "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبًا يا سيّد، لا تقلق، ابحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشان؟".

وأضاف بخصوص إمكانية تدريب أسطورة فرنسا زيدان لمنتخب البرازيل: لا أهتم، عليه أن يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني وليس عملي.

أدى ذلك الى انتقادات لاذعة من كيليان مبابي ووزيرة الرياضة، ونادي ريال مدريد الإسباني الذي قاده زيدان كمدرب إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليًا بين 2016 و2018.

وأبدى كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، امتعاضه من تصريحات لوغريت عبر حسابه على "تويتر" وكتب مغرداً: "زيدان، هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا".

اعتذار شخصي

حاول لوغريت تلطيف الأمور وصرّح في اليوم التالي قائلاً: "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقًا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح"، في إشارة لزين الدين زيدان.

وتابع لوغريت لفرانس برس: "لقد أجريت مقابلة مع إذاعة راديو مونتي كارلو لم يكن من المفترض أن أجريها لأنها كانت تبحث عن الجدل من خلال وضع ديدييه (ديشان) بوجه زين الدين زيدان، وهما عملاقان في كرة القدم الفرنسية. أعترف أنني أدليت بتصريحات غير لائقة أدت إلى سوء فهم. يعرف زين الدين زيدان التقدير الكبير الذي أكنه له، مثل كل الفرنسيين".

وكان عقد ديشان انتهى بعد كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا حاملة لقب 2018 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 كانون الاول/ديسمبر الفائت. وبعد تساؤلات حول المستقبل، وقع ديشان السبت على عقد جديد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وتضم الهيئة التنفيذية أكثرية لائحة لوغريت الفائزة في انتخابات 2021، لكنها تخلت في النهاية عن الرجل الثمانيني. وقال جان-ميشال أولاس عضو الهيئة ورئيس نادي ليون "نويل لوغريت حزين جداً".

"فضيحة جنسية"

ولم تكد عاصفة التصريحات ضد زيدان تهدأ، حتى أطلت فضيحة ذات أبعاد جنسية برأسها، مع اتهام وكيلة الأعمال سونيا سويد لوغريت بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع لوغريت في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية "أخبرني وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج".

وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من قبل لوغريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه. إلا أنّ كلام سويد يُعدّ أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

وكشفت فرانس إنتر أن "سيدات عديدات" قد "استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لوغريت تجاههن"، وهو ما أكده لفرانس برس مصدر مطلع على الأمر.

بالإشارة إلى تعاملاتها المهنية السابقة، أوضحت وكيلة الأعمال سويد أنها شعرت بأنه "في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي".

ووفقاً للوائح، وحدها الجمعية العمومية الاستثنائية، بدعوة من ربع أعضاء الهيئة التنفيذية، يمكنها التصويت لإقالة الرئيس.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب)