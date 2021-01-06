تعليق جلسة الكونغرس بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب لمقره

قال شهود من رويترز إن السلطات أغلقت مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الأربعاء (السادس من يناير/كانون الثاني 2021)، إثر اختراق أنصار الرئيس دونالد ترامب المحتجين على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن. كما أبغلت شرطة الكونغرس أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات اقتحام "الكابيتول"، بينما تحاول الشرطة صدهم.

وفي صور ومقاطع فيديو أخرى شوهد أيضا استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأميركي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونغرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

دخان داخل الكونغرس الأمريكي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس (6/1/2021)

وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".

في غضون ذلك أعلنت موريل براوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن فرض حظر تجول في المدينة، بسبب احتجاجات أنصار الرئيس ترامب في قلب واشنطن، وأوضحت أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) وينتهي في السادسة من صباح غد الخميس.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)