تعليق الرحلات في مطار بلندن وتشديد الإجراءات الأمنية بمطار شتوتغارت

استمرت اضطرابات الرحلات الجوية التي بدأت مساء أمس الأربعاء في مطار "غاتويك" في لندن صباح اليوم الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، بعد تقارير عن تحليق طائرتين مسيَّرتين (بدون طيار) في مجاله الجوي.

وتم تعليق الرحلات بينما يجري التحقيق بشأن "عدة بلاغات عن مشاهدة (الطائرتين)" ، حسبما جاء في بيان نشر على حساب المطار على تويتر.

وجاء في بيان نشر اليوم الخميس أنه تمت إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط الساعة الثالثة فجراً بتوقيت "غرينتش" وغلقه مجددا بعد ذلك بـ45 دقيقة بعد "رصد آخر للطائرتين المسيرتين بالقرب من المطار".

وقال المطار في بيان إن الطائرات لن يمكنها المغادرة في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين مشيرا إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى". ونصح المطار المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم.

يشار إلى أن تسيير طائرة بدون طيار في حدود كيلومتر من المطار أو حدود مجاله الجوي أصبح أمرا غير قانوني في بريطانيا منذ نهاية تموز/يوليو. وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية قد أثارت قلقا في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة. ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا نشاطا بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي لندن، وينتظر أن يسجل مطار غاتويك "رقما قياسيا" يبلغ 2.9 مليون مسافر خلال فترة عيد الميلاد (كريسماس).

"تجسس على مطار شتوتغارت"

وفي ألمانيا شددت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية في مطار شتوتغارت جنوب ألمانيا بسبب الاشتباه في محاولة أشخاص التجسس على مسارات العمل في المطار، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية مساء أمس الأربعاء. ولا يزال عدد من رجال الشرطة الخاصة متمركزين صباح اليوم الخميس بأسلحة آلية وستراتهم الواقية في صالات المطار، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (دب أ). وقال المتحدث صباح اليوم إن الخبراء لم ينتهوا بعد من تحليل المعلومات التي وردت إليهم بشأن محاولات التجسس، وهو ما يستدعي استمرار الإجراءات الأمنية المشددة التي لم تؤثر بأي شكل على حركة الطيران.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)