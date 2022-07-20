تعليق ألمانيا عملياتها العسكرية بمالي.. ماذا يعني للبلدين؟

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بعد مهمة استمرت عشر سنوات...ألمانيا تعلن تعليق عمليات قواتها في مالي إلى اشعار اخر، ما اسباب الخطوة الألمانية وما تأثيرها على مهمة البعثة الأممية؟
تستمر بعثة الأمم المتحدة في مالي لعام آخر، هذه المرة يرى خبراء أن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع انسحاب القوات الفرنسية. ألمانيا تريد ملء الفراغ لكن التحديات كبيرة، ليس أقلها خطرا الاحتكاك العسكري المحتمل مع قوات روسية.
أعلنت ألمانيا تعليق عمليات قواتها العسكرية في دولة مالي حتى إشعار آخر، وجاء القرار بسبب الرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.
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قال الجيش الألماني إنه سحب 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو، ما يجعل مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة. وأكدت قيادة عمليات الجيش الألماني أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست".
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