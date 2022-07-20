 تعليق ألمانيا عملياتها العسكرية بمالي.. ماذا يعني للبلدين؟ | مسائية DW | DW | 12.08.2022

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مسائية DW

تعليق ألمانيا عملياتها العسكرية بمالي.. ماذا يعني للبلدين؟

بعد مهمة استمرت عشر سنوات...ألمانيا تعلن تعليق عمليات قواتها في مالي إلى اشعار اخر، ما اسباب الخطوة الألمانية وما تأثيرها على مهمة البعثة الأممية؟

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