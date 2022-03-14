تعقب الأوليغارش الروس

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يُشتبه أن يكون ديمتري بومبيانسكي Dmitri Pumpyansky هو صاحب شركة إم إس ايه الكائنة في جمهورية التشيك. إنه مقرب من بوتين واسمه مُدرج في قائمة العقوبات. لكن ملكيته للمصنع غير واضحة. فماذا يقول العمال؟
تعهّدت دول مجموعة السبع، التي اتّهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"إلحاق العار" ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية.
في الشهور الثلاثة الماضية لقي سبعة أثرياء كبار من الأوليغارش الروس حتفهم في ظروف غريبة غامضة، بعضهم مع عائلاتهم. وغالبيتهم تنحدر من أوساط صناعة النفط والغاز. وهو ما أثار التكهنات حول ملابسات تلك الوفيات ومن يقف خلفها!
يبحث الاتحاد الأوروبي فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. لكن القرار يواجه برفض شديد من جانب المجر، فيما افتتحت بولندا ودول البلطيق خطّاً جديداً لأنابيب الغاز.
بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.
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