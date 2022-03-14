 تعقب الأوليغارش الروس | صنع في ألمانيا | DW | 11.05.2022

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صنع في ألمانيا

تعقب الأوليغارش الروس

يُشتبه أن يكون ديمتري بومبيانسكي Dmitri Pumpyansky هو صاحب شركة إم إس ايه الكائنة في جمهورية التشيك. إنه مقرب من بوتين واسمه مُدرج في قائمة العقوبات. لكن ملكيته للمصنع غير واضحة. فماذا يقول العمال؟

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