 ″تعفن جرثومي″ يقتل رضع تونس ونقابة الأطباء تعلن إضراباً | أخبار | DW | 11.03.2019

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أخبار

"تعفن جرثومي" يقتل رضع تونس ونقابة الأطباء تعلن إضراباً

أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة في تونس عن تنظيم إضراب عام يوم الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، احتجاجاً على تدهور قطاع الصحة ووفاة 12 رضيعاً. وزارة الصحة أعلنت أن سبب الوفاة هو تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي.

Tunesien | Elf Babys in Klinik gestorben (Getty Images/AFP/F. Belaid)

أكدت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، في مؤتمر صحفي الاثنين (11 آذار/ مارس 2019) أن أسباب وفاة 12 رضيعاً في مستشفى تونسي نجمت، وفقاً للمعاينات الأولية، عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية. وأوضحت الوزيرة أن من بين العشرين رضيعاً الذين يرقدون في قسم التوليد، توفي يومي الخميس والجمعة 11 بالإضافة إلى رضيع آخر توفي الأحد صباحاً.

وكشفت بالشيخ في تشخيصها للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في تونس أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ"، وتابعت: "هناك إشكاليات في قطاع الصحة ككل (...) أبناء القطاع أطلقوا في العديد من المرات صيحات فزع".

وقالت سنية بالشيخ إن الوضع الحالي لقطاع الصحة سببه "تراكمات لسنوات" والكل يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر، مطالبة بـ"الإصلاح لإعادة ثقة" التونسيين والذين يعملون في قطاع الصحة العام.

ويواجه قطاع الصحة الحكومي في تونس - الذي يشكو من نواقص - انتقادات شديدة إثر واقعة وفيات الرضع في مركز توليد حكومي. وقدم وزير الصحة السابق، عبد الرؤوف الشريف، استقالته السبت إثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي وعد "بمحاسبة كل تقصير إن ثبت".

Tunesien | Elf Babys in Klinik gestorben (Getty Images/AFP/F. Belaid)

غضب عارم بسبب وفيات الرضع يجتاح تونس

وفتحت وزارة الصحة تحقيقاً في أسباب الوفيات السبت لتحديد المسؤوليات، ويتم منذ ذلك تاريخ رفع عينات من القسم الذي يرقد فيه الرضع للتحليل في مخابر مختصة لتحديد السبب الأساسي لهذا التعفن. وفي موازاة ذلك باشرت النيابة العامة في تونس تحقيقاً قضائياً في الحادثة غير المسبوقة.

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة في تونس عن تنظيم إضراب عام يوم الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، احتجاجاً على تدهور قطاع الصحة. وأوضحت الأمينة العامة للنقابة، راضية بورتيتة، أن الإضراب العام سيشمل كافة المستشفيات العمومية رداً على تدني الأوضاع وظروف العمل في القطاع.

وقالت بورتيتة: "الإضراب العام أمر ثانوي في ظل ما يحصل في المؤسسات الصحية العمومية، لاسيما وفاة الرضع الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم تواجدوا في نظام صحي يشهد تدهوراً يوماً بعد يوم".

وبجانب الفاجعة ومشاعر الحزن، صدمت عائلات الضحايا لدى استلامهم لجثث الرضع في "علب كرتونية" سرعان ما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

Tunesien | Elf Babys in Klinik gestorben (Reuters/Z. Souissi)

جرى تسليم جثامين الرضع في علب كرتونية

وتعهدت وزيرة الصحة بالنيابة في تونس الاثنين بوضع حد لعمليات تسليم غير لائقة للوفيات. وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم، قد أكد لوكالة الأنباء الألمانية أن "ردود الفعل الشعبية كانت طبيعية. يجري استخدام العلب الكرتونية منذ سنوات لكن لم يتطرق إليها الإعلام أو مواقع التوصل الاجتماعي". 

م.م/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: خالد بن بلقاسم- تونس


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