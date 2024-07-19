من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، تتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. يبدو مصدرها خلل في برنامج مايكروسوفت. الاضطرابات عمت المطارات وشركات ووسائل إعلام ومستشفيات وغيرها.

أفادت وسائل إعلام عالمية بحدوث مشكلات الجمعة (19 يوليو/ تموز 2024) تسببت في تعطل أنظمة حاسوبية في جميع أنحاء العالم ما أدى إلى توقف العمل بعدد من المطارات وشركات الاتصالات ووسائل إعلام. في ذات الوقت أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد اتخاذ "إجراءات" لإصلاح أعطال في الخدمة. وقالت الشركة في منشور على إكس "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات" إصلاح. وفي إشعار بعنوان "تدهور الخدمة"، قالت مايكروسوفت إن المستخدمين "قد لا يتمكنون من الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365".

ونتيجة لذلك أعلن مطار برلين توقيف حركة الملاحة، وفقاً للمتحدثة باسم المطار موضحة أن ذلك "بسبب عطل فني" أدى إلى "تأخيرات في عمليات إتمام إجراءات السفر". وفي وقت سابق ذكرت إذاعة "برلين-براندنبورغ" أنه حدث تعطل في الخادم، كما انطلقت عدة أنظمة الطوارئ".

ولم يكن مطار برلين الوحيد الذي أجبر على توقيف خدماته، وإنما كبريات المطارات حول العالم أصدرت بيانات مماثلة، بدء من مطار سخيبول في امستردام، مرورا بمطار سنغافورة وسيدني ووصولا إلى مطار نيودلهي وغيرها من المطارات الأخرى. كما أعلنت العديد من المستشفيات حول العالم تعليق العمليات الجراحية.

وسائل إعلام واجهت بدورها المشاكل ذاتها، إذ توقفت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية عن بث برامجها مؤقتا، وأعلنت المحطة في صورة ثابتة: "نعتذر عن انقطاع هذا البرنامج. نأمل أن نتمكن من استعادة بث سكاي نيوز قريبا". وعاد البرنامج إلى البث بعد وقت قصير من الانقطاع.

كما قالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس إن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة، وذلك قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وإلى غاية اللحظة لم تظهر أي معلومات حول الأسباب، فيما نقلت وسائل إعلام عدة معلومات غير مؤكدة، ترجح فرضية حدوث خطأ وقع في نظام مايكروسوفت ساعة إجراء تحديث في أحد التطبيقات.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)