""تعشى وتمشى!".. مثل صحيح في زمن كورونا أيضاً؟

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد والعالم يتغير من حولنا بالتدريج. تغير ترك بصماته على أجسامنا أيضاً. ففي ظل تدابير منع انتقال العدوى، اضطر كثيرون حول العالم للبقاء في منازلهم لفترات أطول من المعتاد.
وأدت قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية وكذا تحول تناول الطعام إلى نوع من التسلية عند البعض في هذه الفترة، إلى زيادة الوزن بسبب حرق الجسم سعرات حرارية أقل عن المعتاد قد تصل عند الشخص البالغ إلى 400 سعرة حرارية أقل يومياً، كما تقول أخصائية التغذية جنيفر أوبيرت. ولهذا السبب توصي أوبيرت في هذا الوقت بتناول وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقلوالأهم من ذلك الإكثار من الحركة قد الإمكان، وليس الاكتفاء بالحركة والمشي داخل المنزل بين الأريكة والثلاجة.
والحل؟
تلقى ممارسة المشي وسط الطبيعة لاستنشاق الهواء النقي والابتعاد قليلاً عن أجواء البيت، اقبالاً كبيراً في هذه الفترة، خاصة لدى أولئك الذين يرغبون في مزاولة رياضة المشي لاستعادة رشاقتهم وحرق الدهون المتراكمة خلال الحجر الصحي، لكن هل هناك وقت محدد للمشي أم أن له الفوائد نفسها في أي توقيت كان؟
كشفت مجلة InStyle المتخصصة في عالم الموضة وأسلوب الحياة أن أفضل وقت لمن يرغب في ممارسة رياضة المشي من أجل إنقاص الوزن، هو وقت المساء وبالتحديد مباشرة بعد تناول وجبة العشاء.
يفضل معظمنا تناول وجبات دافئة في المساء وقضاء بقية اليوم على الأريكة، هذه العادة تبقي مستوى السكر في الدم مرتفعاً لساعات وتراكم الدهون بسبب عدم ممارسة التمارين الرياضية بعد الوجبة. لهذا يُنصح بالخروج للمشي بعد تناول وجبة العشاء مباشرة، بدلاً من الاستلقاء على الأريكة، ما يساعد على ابطاء ارتفاع مستوى السكر في الدم وكذلك سير عملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل حتى أثناء النوم.
من جهة أخرى وجد فريق بحثي تابع لجمعية السكري الأمريكية أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد العشاء أكثر فعالية من المشي لمدة 45 دقيقة في الصباح أو عند الظهر. وأن المشي في هذا التوقيت بالذات يحفز عمليتي التمثيل الغذائي والهضم ويضمن أيضاً نقل الطعام بشكل أسرع من خلال الجهاز الهضمي.
وحسب مجلة InStyle يفضل الذهاب في نزهة وسط الطبيعة على الأقل ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع مباشرة بعد تناولك وجبة العشاء. إذ ينبغى ألا تتعدى المدة الزمنية التي تفصل بين تناول اللقمة الأخيرة من وجبة العشاء والبدء في المشي خمسة عشر دقيقة كحد أقصى.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ