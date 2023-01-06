تعزيز العلاقات الألمانية المغربية بعد جمود سياسي

ألمانيا والصين تؤكدان على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.