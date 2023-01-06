 تعزيز العلاقات الألمانية المغربية بعد جمود سياسي | DW الأخبار | DW | 06.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تعزيز العلاقات الألمانية المغربية بعد جمود سياسي

وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها المغربي القضايا الثنائية والدولية في برلين .العلاقات بين المغرب وألمانيا جرى استئنافها بعد فترة طويلة من الجمود الدبلوماسي بسبب الخلاف على قضية الصحراء المغربية

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا والنرويج توقعان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الهيدروجين الخال من الكربون من النرويج إلى ألمانيا عبر بحر الشمال.

النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين 06.01.2023

شولتس وهابيك يزوران كندا لمدة ثلاثة، بهدف تعميق التعاون بين كلا البلدين في قطاعي المناخ والطاقة

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس 21.08.2022

الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 6 أشهر أدى إلى حدوث تحوّل كبير في السياسة الألمانية.

الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا 24.08.2022

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع قطر في مجال الطاقة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع قطر في مجال الطاقة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي 21.03.2022

المزيد DW الأخبار

صاروخ أريان 5 الأوروبي يقوم برحلته الأخيرة إلى الفضاء بعد أكثر من عقدين في الخدمة.

الرحلة الأخيرة لصاروخ أريان 5 06.07.2023

تخطط الشركة الألمانية الناشئة فولوكبتر لنقل الركاب تجاريًا باستخدام طائرات أجرة كهربائية اعتبارًا من عام 2024.

طائرات أجرة كهربائية اعتبارًا من عام 2024. 06.07.2023

مدينة لفيف الأوكرانية تتعرض لقصف صاروخي روسي، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف 06.07.2023

قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا ستتناول أيضا مخاوف بلدان مجاورة لبيلاروسيا من وجود نفوذ روسي متنامي فيها وأثر ذلك.

جيران بيلاروسيا يشعرون بالقلق من النفوذ الروسي المتنامي فيها 05.07.2023

اقرأ أيضا

Annalena Baerbock (r, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und Nasser Bourita, Außenminister von Marokko, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Auswärtigen Amt.

بيربوك: تعهد ألماني مغربي بتعزيز التعاون في حل النزاعات 06.07.2023

تعهدت ألمانيا والمغرب بتعزيز تعاونهما للمساعدة في حل النزاعات في منطقة الساحل والصحراء وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الأمن والطاقة، هذا ما أكدته وزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بنظيرها المغربي في برلين.

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Chinese Premier Li Qiang, brief the media following government consultations of the both countries at the chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, June 20, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber)

ألمانيا والصين تؤكدان على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين 20.06.2023

قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.

27.6.2023, Pretoria Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, l), Außenministerin, und Naledi Pandor, Außenministerin von Südafrika, treffen sich zu einem bilateralen Gespräch im Außenministerium Südafrikas. +++ dpa-Bildfunk +++

بيربوك في جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات بينها روسيا 27.06.2023

وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك تصل جنوب إفريقيا في زيارة عمل، وستتركز المباحاثات على العدوان الروسي على أوكرانيا، وملف الهيدروجين الأخضر إلى جانب التدريب المزدوج للعمالة الماهرة.

13.09.2021 Blick über den Baakenhafen auf Baukräne der Baustelle des Westfield Hamburg-Überseequartiers (WHU) vor der Silhouette mit der Elbphilharmonie (M) in der Hamburger Hafencity.

تحليل: أزمة السكن في ألمانيا تتفاقم والحكومة تبدو عاجزة 05.07.2023

تتفاقم أزمة السكن في ألمانيا في ظل تراجع بناء الوحدات السكنية الذي يرافقه تزايد عدد السكان والطلب على على المساكن بأسعار معقولة. فهل تتحمل الحكومة الألمانية لوحدها مسؤولية الأزمة وما الذي تفعله لمواجهتها؟