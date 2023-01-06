تعزيز العلاقات الألمانية المغربية بعد جمود سياسي

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وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها المغربي القضايا الثنائية والدولية في برلين .العلاقات بين المغرب وألمانيا جرى استئنافها بعد فترة طويلة من الجمود الدبلوماسي بسبب الخلاف على قضية الصحراء المغربية
تعهدت ألمانيا والمغرب بتعزيز تعاونهما للمساعدة في حل النزاعات في منطقة الساحل والصحراء وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الأمن والطاقة، هذا ما أكدته وزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بنظيرها المغربي في برلين.
قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك تصل جنوب إفريقيا في زيارة عمل، وستتركز المباحاثات على العدوان الروسي على أوكرانيا، وملف الهيدروجين الأخضر إلى جانب التدريب المزدوج للعمالة الماهرة.
تتفاقم أزمة السكن في ألمانيا في ظل تراجع بناء الوحدات السكنية الذي يرافقه تزايد عدد السكان والطلب على على المساكن بأسعار معقولة. فهل تتحمل الحكومة الألمانية لوحدها مسؤولية الأزمة وما الذي تفعله لمواجهتها؟
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