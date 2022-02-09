تعزيزات عسكرية لحلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا.

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تعزيزات عسكرية غربية على حدود حلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا. وبريطانيا تنقل مزيداً من الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا.
في ظل التطورات التي تشهدها أوكرانيا وشهدتها أفغانستان، الإدارة الأمريكية تعتزم منح قطر صفة "حليف رئيسي" خارج حلف الأطلسي، وهي صفة رسمية لم تمنحها الولايات المتّحدة حتى اليوم سوى إلى 17 دولة.
الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء قريب محتمل بصيغة "نورماندي" لحلّ الأزمة مع روسيا، وموسكو تبدأ مناورات تكتيكية جنوب البلاد، نافية وجود أي وعد روسي سابق لفرنسا بعدم إجراء هذه المناورات.
في نفس اليوم وصلت طلائع قوات أمريكية إلى بولندا أمر الرئيس الأمريكي بإرسالها هناك تحسباً لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، فيما أعلنت موسكو نقل طائرات مقاتلة إلى بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا.
دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.
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