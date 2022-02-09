 تعزيزات عسكرية لحلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا. | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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DW الأخبار

تعزيزات عسكرية لحلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا.

تعزيزات عسكرية غربية على حدود حلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا. وبريطانيا تنقل مزيداً من الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا.

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