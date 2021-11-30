تعزيزات عسكرية روسية تثير مخاوف أوكرانيا

رئيس أركان الجيش البريطاني: خطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا يتصاعد

حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من أن خطر تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.