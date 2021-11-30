تعزيزات عسكرية روسية تثير مخاوف أوكرانيا

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يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء لمناقشة التصدي لتعزيزات عسكرية روسية عند الحدود مع أوكرانيا وسط قلق من احتمال أن يكون الكرملين يستعد لعملية توغل.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، واعتبر بوتين أن مشاركة الطيران وقوات بحرية ضخمة في التدريب يمثل تهديدا لروسيا.
حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من أن خطر تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.
رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
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