 تعزيزات عسكرية روسية تثير مخاوف أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 30.11.2021

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تعزيزات عسكرية روسية تثير مخاوف أوكرانيا

يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء لمناقشة التصدي لتعزيزات عسكرية روسية عند الحدود مع أوكرانيا وسط قلق من احتمال أن يكون الكرملين يستعد لعملية توغل.

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