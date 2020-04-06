تعرّف على الميزات الجديدة في برنامج "واتساب"!

تطبيق المحادثة واتساب من أكثر التطبيقات استخداماً في جميع أنحاء العالم؛ إذ بلغ عدد مستخدميه 2 مليار قبل أكثر من شهر، حسب ما أعلنت الشركة. ويعود تفضيله من قبل الكثير من المستخدمين إلى سهولة استخدامه، حتى من قبل كبار السن.
ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يتعدى إلى سهولة تحميله على أجهزة الهواتف الذكية؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى رقم الهاتف الجوال، ولا حاجة لعنوان بريد إلكتروني. غير أنه حتى تاريخه ليس بالإمكان استخدام واتساب إلا من جهاز هاتف جوال واحد، وهو الهاتف الذي تم تحميله بواسطته. لكن في المستقبل سيتغير ذلك، وسيكون بإمكانك استخدام واتساب من عدة هواتف جوالة.
ما سبق كشفت عنه الموقع الإلكتروني لمجلة Bild der Frau الألمانية.
تبقى سرية وآمان المحادثات الشغل الشاغل لمطوري البرامج في شركة واتساب، حسب ما تعلنه على الدوام. إمكانية الدخول على الواتساب من عدة أجهزة قد تحمل معها خطر على السرية. أحد الحلول المطروحة هو إخطار طرف المحادثة الآخر أن المستخدم دخل من هاتف ذكي آخر.
الميزة الأخرى التي قد يطل به واتساب على مستخدميه هي "الرسائل ذاتية التدمير": بعد وقت معين لن يكون بوسع المرسل ولا المستقبل العودة للرسائل. هذه الميزة سترفع درجة سرية وآمان المحادثات.
يبقى موعد إطلاق الميزات الجديدة حتى اللحظة طي الكتمان، والعهدة دائماً على الموقع الإلكتروني لمجلة Bild der Frau الألمانية.
خ.س/ص.ش
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الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى
الفيل في الغرفة
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تشجيع الابتكار
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