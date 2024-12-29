تعرّف على أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم

من التزلج على الجليد في فنزويلا إلى دجاج كنتاكي في اليابان، ومن ليلة الفجل في المكسيك إلى الفوانيس المضيئة في الفلبين، اكتشف أغرب وأجمل تقاليد عيد الميلاد حول العالم.

يحتفل المسيحيون في مختلف أنحاء العالم بميلاد المسيح. غير أن الثقافات المختلفة تضفي طابعها الخاص على الاحتفالات، مما يخلق تقاليد فريدة من نوعها.

الاحتفال بعيد الميلاد في الكنيسة

في معظم البلدان، يعتبر حضور قداس عيد الميلاد في الكنيسةأمرًا مألوفا، لكن الفنزويليين يأخذون هذا التقليد بجدية. في 24 ديسمبر/كانون الأول، يتزلجون على الجليد لحضور قداس منتصف الليل والاحتفال بميلاد المسيح. يعتقد البعض أن هذه العادة هي رد من الجنوب المشمس على التزلج في الشمال الثلجي، لكنها بدأت في الستينيات ولا تزال مستمرة. كما تُحظر حركة المرور لضمان سلامة المتزلجين.

أحذية التزلج تحظى بشعبية متزايدة بين الشباب والكبار صورة من: Schneider/dpa/picture alliance

النجمة

قصة عيد الميلاد لا تكتمل دون ذكر نجمة بيت لحمالتي أرشدت الحكماء الثلاثة إلى مكان ولادة الطفل يسوع. في الفلبين، يتم تصوير النجمة على مصابيح ملونة تُسمى "الفارول"، وهي كلمة إسبانية تعني الفانوس. يتم تعليق هذه الفوانيس المصنوعة من الخيزران والورق الياباني خارج المنازل خلال موسم عيد الميلاد، وتعتبر رمزًا للأمل والنور.

فوانيس عيد الميلاد على شكل نجمة مصممة لتشبه نجمة بيت لحم، وهي مصنوعة من الخيزران المغطى بالورق صورة من: NOEL CELIS/AFP via Getty Images

ليلة الفجل

في مدينة أواكساكا بالمكسيك، كان الفجل جزءًا من الحياة منذ زمن طويل. في عام 1897، اقترح عمدة المدينة فكرة غريبة قبل عيد الميلاد: "ليلة الفجل". في 23 ديسمبر\ كانون الأول من كل عام، ينحت فنانون محليون مشاهد من الحياة اليومية باستخدام الفجل المزروع محليًا، ويعرضونها في سوق عيد الميلاد. وبسبب موسم عيد الميلاد، يتم أيضًا نحت مشاهد مسيحية، مثل مشهد المهد.

ليلة الفجل في المكسيك - أواكساكا صورة من: Lora Grigorova/Demotix/picture alliance

حيث تلتقي السماء بالأرض

في معظم صور الميلاد، يكون هناك طابع "سماوي، لكن في كتالونيا بإسبانيا، يوجد تمثال غريب يُسمى "إل كاجانير" أو "المتبرّز". هذا التمثال يمثل فلاحًا يرتدي قبعة حمراء وهو في وضعية قضاء حاجته. يعتقد البعض أن هذه الشخصية تمثل الخصوبة لأن البراز يستخدم كسماد يساعد في الزراعة.

تمثال صغير يصور عملية التغوط ويتم تضمينه تقليديًا في مشاهد المهد في كتالونيا صورة من: Reuters/A. Gea

مساعد سانتا المخيف

في النمسا، بينما يجلب القديس نيك الهدايا للطيبين، يتعامل مساعده كرامبوس مع غير الطيبين. يتم الاحتفال بمهرجان "كرامبوسناخت" في 5 ديسمبر، عشية يوم القديس نيكولاس. يُصور كرامبوس بكائن له عيون مشتعلة، فرو كثيف، وقرون ملتوية. يضرب الناس بعصي من البتولا، ويختطف الأطفال ليغرقهم أو يأكلهم لاحقًا.

مساعد سانتا كرامبوس للتعامل مع غير الطيبين صورة من: Werner Lang/imageBROKER/picture alliance

عيد الميلاد السويد

في 24 ديسمبر\ كانون الأول من كل عام، تجلس العائلات السويدية لمشاهدة برنامج عيد الميلاد الذي أنتجته ديزني في عام 1958 بعنوان "منّا إلى جميعكم". في عام 2020، شاهده أكثر من 4.5 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان السويد، ليصبح البرنامج الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون السويدي الحديث.

دونالد داك ديزني صورة من: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/picture alliance

مخلل عيد الميلاد

التقاليد الألمانية في عيد الميلاد مشهورة في الولايات المتحدة. واحدة منها هي تعليق "مخلل عيد الميلاد المصنوع في ألمانيا" على شجرة العيد. لكن قلة من الناس في ألمانيا يعرفون هذه العادة، وهي ليست شائعة في الولايات المتحدة أيضًا. من المحتمل أن الألمان الأمريكيين اخترعوها في أواخر القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين، بدأ حرفي زجاج من ولاية تورنجن/ تورنغن، حيث تم اختراع المخلل الزجاجي في عام 1880، في صنعه.

مخلل عيد الميلاد على شجرة عيد الميلاد صورة من: Johannes Schmitt-Tegge/dpa/picture alliance

ساحرة عيد الميلاد الإيطالية

كانت لا بيفانا، الساحرة الطيبة من إيطاليا، قد خططت لزيارة الطفل يسوع مع المجوس، لكنها قررت أن تكمل عملها على النول أولًا. بعد ذلك، لم تتمكن من العثور على طريقها بمفردها، فقررت في النهاية الطيران حول العالم في عشية عيد الغطاس، 5-6 يناير \كانون الثاني، بحثًا عن الطفل. في هذه الليلة، تكافئ الأطفال الذين كانوا طيبين بالحلوى، بينما تعطي الأطفال الذين كانوا سيئين قطعة من "الفحم" المصنوع من السكر.

شخص يرتدي زي " الساحرة لا بيفانا" صورة من: Claudio Onorati/ansa/epa/dpa/picture alliance

عيد الميلاد في يناير/ كانون الثاني

بينما يُحتفل بعيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر\كانون الأول في العديد من البلدان المسيحية، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بعيد الميلاد، المعروف بـ "غانا" أو "جِنَّا"، في 7 يناير\كانون الثاني. كما يصوم العديد من أعضاء الكنيسة الإثيوبية صومًا خاصًا يمتد حتى 43 يومًا قبل عيد الميلاد، ويُسمى "صوم الأنبياء".

المجتمع الأرثوذكسي الإثيوبي صورة من: Lefteris Partsalis/ZUMAPRESS/picture alliance

كنتاكي بدلا من الديك الرومي

بما أن أقل من 1 بالمائة من سكان اليابان مسيحيون، يُعتبر عيد الميلاد هناك عطلة علمانية. ومع ذلك، تطور تقليد يظهر فيه رجل يرتدي نظارات وله لحية بيضاء، لكنه ليس بابا نويل. ومنذ حملة "كنتاكي في عيد الميلاد" التي أطلقتها سلسلة مطاعم كنتاكي في 1974، أصبح دجاج الكولونيل ساندرز المقلي تقليدًا لعيد الميلاد في اليابان.

كنتاكي في يوكوهاما، مع أشخاص يصطفون للحصول على طلباتهم ثم التقاط الصور صورة من: Julian Ryall/DW

تفاح السلام

عيد الميلاد ليس احتفالًا تقليديًا في الصين، لكنه أصبح يحمل عادة محلية مميزة في الآونة الأخيرة. كلمة "عشية عيد الميلاد" بالماندارين تُترجم إلى "بينغ آن يي" أو "مساء السلام"، وهي قريبة في النطق من كلمة "بينغو" التي تعني "تفاحة". نتيجة لهذا التشابه اللغوي، نشأت عادة مبتكرة وهي تقديم التفاح كهدية في عيد الميلاد .

"تفاح السلام" في الصين صورة من: Liu Junfeng/Costfoto/picture alliance

ن.ف.ق