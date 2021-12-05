تعرف على ثلاث عادات مسائية تساعد في خفض الوزن!

يعد المساء فترة مهمة للاسترخاء خصوصا بعد يوم عمل شاق. لكن الأنشطة التي يقوم بها المرء في المساء لخفض التوتر والإجهاد لينام بشكل جيد لا تساعد على الاسترخاء فقط، بل يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، نقلا عن الموقع النسائي الألماني "فور زي". ومن يريد استغلال وقت المساء والليل لخفض وزنه يمكنه اتباع بعض العادات ومنها:
1. قم بجولة مسائية مشيا
هناك الكثير من الناس لا يحبون أو لا يستطيعون ممارسة الرياضة في المساء. ولهذا السبب فالمشي في المساء تمرين مناسب ولا يتطلب جهدا كبيرا. ويمكن حرق 150 سعرة حرارية في نصف ساعة من المشي. من بين المزايا الإضافية للمشي؛ أنه يحسن الحالة المزاجية ويضمن نومًا أفضل، ولا يحتاج فيه المرء لحذاء رياضي أو الذهاب إلى ناد للرياضة.
2. نظف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء
عندما نجلس أمام التلفزيون بعد تناول وجبة العشاء قد يتولد لدينا الشعور بالجوع، ونذهب من جديد إلى المطبخ لإحضار أشياء خفيفة للأكل. لذلك فالنصيحة الذهبية هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء. فالمذاق اللذيذ لمعجون الأسنان يرسل إلى الدماغ إشارة بأن وقت الأكل انتهي وتتوقف الرغبة في المزيد من الأكل، يضيف الموقع النسائي الألماني "فور زي".
3. نم لساعات كافية واحرص على أن يكون النوم جيدا
يعالج الجسم أثناء النوم منتجات عملية الأيض ويجدد الدهون ويحرقها. لهذا فأولئك الذين لا ينامون لساعات كافية يشعرون برغبة أكبر في تناول الطعام. وكما هو معروف؛ فإن الأكل ليلا يحول دون إنقاص الوزن، بل هو أحد أسباب زيادته.
ع.ع /ص.ش
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
تخفيض الكربوهيدرات
الابتعاد عن تناول المعكرونة والأرز والبطاطس والخبز، وعدم تزويد الجسم بالكربوهيدرات يعني أن على الجسم الحصول على الطاقة من الدهون الاحتياطية المخزنة لديه. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ بالحد من تناول منتجات الطحين الأبيض والمشروبات السكرية والأطعمة المحلاة واستبدالها بالحبوب.
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
مضغ العلكة
يمنح مضغ العلكة المستمر الإحساس بالشبع ويقضي على الشعور بالجوع، إلا أن أخصائية التغذية فراوكيه لانغ ترى أن مضغ العلكة يساعدنا على عدم التفكير بالطعام، لكنه في الوقت ذاته انه يحفز اللعاب وينتج المزيد من الأحماض المعدية ما يحفز الشهية أيضا ولا يساعد على تغير النظام الغذائي . ما يعني أن مضغ العلكة وسيلة غير فعالة.
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
تناول حبوب القهوة الطازجة
تحفز القهوة الطازجة عملية إذابة الدهون ما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، إلا أن خبيرة التغذية لانغ لا تنصح بتناول المواد التي تساعد على حرق الدهون، إذ لا يمكن تحديد الكمية اللازمة للحصول على ذلك، كما أن تأثيراتها الجانبية غير معروفة أيضا.
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
إلغاء وجبة العشاء
أي عدم الحصول على سعرات حرارية مساء، وذلك لإراحة الجسم من الطعام لمدة 14 ساعة. ما يمنحه وقتا كافيا لحرق الدهون. غير أن أخصائية التغذية لانغ ترى الأمر بطريقة أخرى، فمهمة الطعام برأيها لا تتوقف على التغذية فحسب بل لها دور في التأثير على العوامل العاطفية والاجتماعية. ما يعني أن التنازل عن وجبة العشاء لا يناسب نمط حياتنا، كما أن عدم تناول الطعام مساء قد يؤدي إلى حالات جوع شديدة في منتصف الليل.
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
تقليل كمية الطعام
تساعد كمية الطعام القليلة على تناول كميات أقل وتشعرنا بالشبع أيضا. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ باستخدام أطباق صغيرة. فالطبق الصغير الممتلئ يمنحنا بسرعة شعورا بالشبع والاكتفاء ويجعل دماغنا يشعر بالشبع.
-
معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها
الاستفسار عن نصائح تخفيف الوزن قبل تجريبها
من الأفضل الاستفسار عن أحدث صيحات ونصائح تخفيف الوزن. فالمفيد منها قليل وأفضل نصيحة للمحافظة على جسم رشيق هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
الكاتب: DW/ دالين صلاحية