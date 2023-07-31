 تعرف على الفوائد الذهبية لماء جوز الهند! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.07.2023

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صحة

تعرف على الفوائد الذهبية لماء جوز الهند!

يعرف ماء جوز الهند بأنه مشروب قليل السكر ومنخفض السعرات الحرارية. كما يعتبر مشروبا مثاليا في أوقات الصيف الحارة إلى جانب فوائده المتعددة على الصحة. تعرف على فوائد ماء جوز الهند في هذا التقرير.

يعتبر ماء جوز الهند مشروبا مثاليا لأوقات الصيف

يعتبر ماء جوز الهند مشروبا مثاليا لأوقات الصيف

مختارات

ثمرة جوز الهند هي من أنواع الفاكهة الاستوائية التي تعرف بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة سواء في اللب وهو الجزء الأبيض منها، أو  زيت جوز الهند  الذي يستخرج من الثمرة بطرق خاصة، أو الماء الذي يعرف أيضا باسم حليب جوز الهند ويتواجد داخل الثمرة.

وفي أوقات الصيف الحارة سيكون شرب ماء جوز الهند خيارا ممتازا لاحتوائه على نسبة قليلة من السكر وسعرات حرارية منخفضة في حين يحتوي على مجموعة من  العناصر الغذائية  التي تساهم بشكل كبير في صحة الجسم. فيما يلي بعض فوائد ماء جوز الهند:

بديل للمشروبات الرياضية

من الفوائد الصحية لماء جوز الهند أنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح والتي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. وبحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي فإن ماء جوز الهند قد يكون بديلاً طبيعياً للمشروبات الرياضية.

حماية صحة القلب

يدعم ماء جوز الهند  صحة القلب إذ يساعد على استرخاء الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم وتنظيم مستويات ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. بحسب ما نشره موقع (بريفنشن) الأمريكي.

محاربة الخلايا السرطانية

يحتوي ماء جوز الهند على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل: أمراض السرطان، والقلب، والسكري. 

تنظيم مستويات سكر الدم

 يساعد ماء جوز الهند على التحكم في نسبة السكر في الدم ومناسب لمرضى السكري. ولكن يحذر الباحثون من أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل أمراض الكلى من توخي الحذر مع كمية ماء جوز الهند التي يستهلكونها.

وبشكل عام ينصح الخبراء بالاعتدال عند استهلاك ماء جوز الهند.

ر.ض/ أ.ح

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