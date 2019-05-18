 تعرف على الجيل الجديد للانترنت 5G وتأثيره على حياتنا وهواتفنا | عالم المنوعات | DW | 18.05.2019

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منوعات

تعرف على الجيل الجديد للانترنت 5G وتأثيره على حياتنا وهواتفنا

صار الحديث بخصوص الجيل الخامس من الأنترنت أو 5G على كل لسان. فهذا الجيل الجديد من الانترنت قد يغير العالم من خلال تأثيره الكبير والواسع في الحياة اليومية وفي مجال الاقتصاد بالدرجة الأولى. ولكن ما الذي تعنيه هذه التقنية؟

Symbolbild: Apple Qualcomm 5G (picture-alliance/AP/J. Locher)

الحديث عن عالم التكنولوجيا وتطور الهواتف الذكية اليوم، يقترن بالحديث عن الجيل الخامس من الإنترنت أو كما يرمز لها بـ 5G. يعود هذا الرمز إلى اسم التقنية باللغة الانجليزية (The 5th Generation Cellular Networks)، وهي اختصار لها.

وحسب ما يُشير موقع "sdx central" فإن الكثير من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في أمريكا تسارع إلى تثبيت بنيتها بهدف توفير هذه التقنية أو الخدمة الجديدة، كما تعمل شركات الهواتف على تثبيتها أيضا.

مختارات

يعتزم الملياردير الأمريكي ايلون ماسك إطلاق نحو 12 ألف قمر اصطناعي تحت مسمى مشروع "ستارلينك" بهدف إتاحة الانترنت عبر الفضاء لتغطي كافة أرجاء المعمورة. فكيف يمكن أن تكون تاثيرات مشروع كهذا على العالم العربي؟ (17.05.2019)

كشف "غوغل" عن آخر صيحاته في عالم البرمجيات والتكنولوجيا، إذ سيتيح عملاق التقنية الأمريكي للمستخدمين إمكانية تصفح الإنترنت بشكل ثلاثي الأبعاد بواسطة نظارات الواقع الافتراضي. تعرف على هذا المتصفح الجديد. (05.07.2016)

هل يجب أن نغير هواتفنا؟

الإجابة على هذا السؤال يأتي على لسان موقع (THE VERGE)، الذي يشير إلى أنه من الخطأ شراء هواتف تعتمد هذه التقنية الجديدة. ويرجع السبب إلى عدم تواجد 5G في كل المدن والمناطق بالعالم ما عدا بعض المدن الكبرى في أمريكا وجزء من أوروبا ومناطق بالصين واليابان وكوريا الجنوبية. أما بالنسبة للعالم العربي، فقد نقلت بعض المواقع أن شركة اتصالات الإماراتية أعلنت عن شراكتها لتوفير هذه الخدمة ولكن دون تحديد تاريخ معين.

لهذا السبب نحتاج لـ 5G!

يتطور العالم بسرعة كبيرة، وتتحقق أشياء لم يكن للمرء أن يتخيلها قبل بضع سنوات. ففي الوقت الذي كانت الشبكة العنكبوتية وسيلة للتواصل أو تشغيل محرك البحث أو غيره، ستقتحم حياتنا اليومية بشكل كبير وواسع جدا. وهنا يمكن الحديث عن الخدمات التلفزيونية وألعاب الفيديو فضلا على الخدمات الأمنية وغيرها من الأشياء التي ستجعلنا في حاجة إلى انترنت أقوى مماهو عليه الآن.

الفرق بين 5G وأسلافه

الأكيد أن الجيل الخامس من هذه الخدمة سريع جدا مقارنة بالأجيال السابقة. ولكن كم سيكون الفارق؟ الجيل الخامس G5 سيكون أسرع من الجيل الحالي 4G بـ 10 إلى 20 مرة، غذ ستصل سرعتته إلى 20 غيغابت في الثانية. كما أن 5G سيوفر خدمات للاتصال لحوالي مليون مستخدم في الكيلو متر المربع الواحد!

م.م/ ع.ج

  • Symbolbild Lebensqualität Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رفعت جمهورية التشيك من سرعة خدمات الانترنت على أراضيها بنسبة 8.4 بالمائة عن العام الماضي، ليصل معدل سرعة الانترنيت هذا العام إلى 14.5 ميغابت. التشيك تحتل بذلك المرتبة العاشرة بين الدول التي تقدم فيها سرعات انترنيت عالية.

  • Symbolbild Internet Verbind Störung Netz Netzwerk

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

  • Symbolbild Frau surft im Netz

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

  • LG Optimus G Pro

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

  • Hongkong Kältewelle

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

  • Internetnutzung in Deutschland

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

  • Frau Café Laptop Internet Berlin

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

  • Surfen Internet Strand

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

أي دول تملك أسرع خدمات انترنت في العالم؟ دراسة متخصصة بينت الدول العشرة الأفضل في خدمات الانترنيت. والمفاجئ أن ألمانيا ليست من ضمن أول عشر دول، بل تحتل المركز 22 بمعدل سرعة 11.5 ميغابت في الثانية فقط. (21.03.2016)  

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