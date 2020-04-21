 تعرف على أصناف السمك المناسبة للأطفال؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.09.2020

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منوعات

تعرف على أصناف السمك المناسبة للأطفال؟

ينصح الأطباء بتقديم الأسماك للأطفال لما تتضمنه من بروتينات وأحماض دهنية وفيتامينات ضرورية للنمو الصحي السليم للطفل. ولكن دراسة نصحت بأنواع معينة مناسبة للأطفال وحذرت من أنواع أخرى.

Fisch und Meeresfrüchte (picture-alliance/Zoonar/K. Solovyeva)

الأسماك تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للطفل

مختارات

فيما أكدت دراسة أمريكية على دور الأطعمة البحرية في زيادة الخصوبة وتنشيط القدرة الجنسية، يحذر خبراء من الإكثار من تناول بعض الأسماك التي قد تؤثر سلبا على الخصوبة والنشاط الجنسي بسبب احتمال تلوثها بالزئبق.

أوصى أطباء أطفال من الولايات المتحدة الأمريكية الآباء بالإكثار من تقديم وجبات الأسماك لأطفالهم، لأن الأسماك تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للطفل، لاسيما البروتين والحمض الدهني (أوميغا 3) وفيتامين (د)، وفقا لما ورد على موقع الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال.

وشدد الأطباء على ضرورة ألا يقل معدل تناول الأطفال للأسماك عن مرة واحدة أسبوعيا.  وبحسب تقديرات المعهد الألماني لأبحاث تغذية الأطفال، فلابد أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى تسعة أعوام نحو 150 غراما من الأسماك أسبوعيا.

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ويندرج كل من السلمون والرنجة والسلمون المقرط والأنشوفة والسردين والماكريل الذي يعيش في المحيط الأطلسي ضمن نوعيات الأسماك التي تتمتع بعناصر غذائية مهمة للطفل.

وحذر المعهد من الإفراط في تقديم الأسماك التي قد تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص للطفل كأسماك السيف والتونة البيضاء والسمك الخشن البرتقالي وأسماك المرلين.

ولكن بيانات معهد ماكس روبنر الألماني للتغذية والمواد الغذائية أكدت أن محتوى الرصاص أو غيره من العناصر الكيميائية الضارة قليل للغاية في نوعيات الأسماك البحرية.

ع.اع/ ع.أ.ج

  • حبوب الكينوا مفيدة في تحفيز عملية حرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الكينوا

    "غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.

  • الزبادي اليوناني يزود الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامة من الكربوهيدرات
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزبادي اليوناني

    على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.

  • يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    اللوز

    "تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.

  • تحتوي القرفة على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    القرفة

    التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.

  • ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    جريب فروت

    تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.

  • المواد الحرارية الموجودة في الشاي الأخضر تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشاي الأخضر

    هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

  • تحتوي ثمرة الأفوكادو على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الأفوكادو

    كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.

  • لخل التفاح فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    خل التفاح

    لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.

  • الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزنجبيل

    مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.

  • مركب كابسيسين الموجود في الفلفل الحار يساهم في تقليل الوزن، كما أنه يساهم في عملية الهضم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الفلفل الحار

    كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.

  • تحتوي الشوكولاته الداكنة على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشوكولاته الداكنة

    الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ


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