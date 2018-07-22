تعرف على أصلك من خلال الموسيقى!

يبدو أن الناس متشوقون لمعرفة أصولهم التي تحدروا منها جينيا عبر مئات أو ربما ملايين السنين، ولهذا تعرض شركة مساهمة أمريكية للراغبين إجراء اختبار عبر الموسيقى يحدد تلك الأصول، وعلى موقع Ancestry DNA ظهر تطبيق قيمته 99 دولارا (وهو غير متوفر حتى الآن في ألمانيا) يتضمن العرض المذكور.
وتعد تفاصيل العرض بتزويد الزبون بأصله مختارا من بين 350 منطقة عبر العالم، وعبر تقصي انحداره من أصول المهاجرين عبر 190 قصة مهاجر.
ورغم أن العرض لا يتضمن ضمانات مؤكدة، لكنه ينص على أن المرء بوسعه العثور على أصله عبر قاعدة بيانات تشمل 10 ملايين شخص.
ومع شيوع ظاهرة إنشاء شجرة عائلة لكل إنسان، ولكل وظيفة، تعرض الشركة إمكانية رسم شجرة عائلة لمن يرغب باكتشاف جذوره التي تحدر منها، كما تعد الشركة بتزويد الزبون بوقائع تاريخية تعرفه أكثر على تاريخ أسرته.
العرض يتضمن إجراء فحص DNA على لعاب شخص ما، متزامنا مع استماعه إلى الموسيقى التي يختارها، فترجح النتيجة أصوله التاريخية.
وكمثال على هذه العملية، يعرض الموقع مثالا لشخص تتحدر أصوله من المناطق التالية:
31 بالمائة من جمهورية مالي.
16 بالمائة من بنين وتوغو.
13 بالمائة من نيويورك.
والباقي موزعة على مناطق أخرى، وهذا قد يفسر سبب ولعه بعزف آلة الساكسوفون.
وفي أسفل صفحة الشركة تظهر قائمة تسجيلات غنائية من مختلف أنحاء العالم، وعلى المرء أن يستمع إلى ما يرغب، فيجر معرفة علاقة ذائقته الفنية بتحليل اللعاب المأخوذ منه.
م.م/ س.ك (وكالات)
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
عند شواء اللحوم تنشأ مواد مسببة للسرطان، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي أدت إلى أورام في دراسات على الحيوانات. لكن ذلك لم يتم إثباته بعد على البشر. وربما يكون استهلاك اللحوم هو السبب، وليس طريقة إعداد اللحم.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م