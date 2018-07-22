تعرف على أصلك من خلال الموسيقى!

يبدو أن الناس متشوقون لمعرفة أصولهم التي تحدروا منها جينيا عبر مئات أو ربما ملايين السنين، ولهذا تعرض شركة مساهمة أمريكية للراغبين إجراء اختبار عبر الموسيقى يحدد تلك الأصول، وعلى موقع Ancestry DNA ظهر تطبيق قيمته 99 دولارا (وهو غير متوفر حتى الآن في ألمانيا) يتضمن العرض المذكور.

وتعد تفاصيل العرض بتزويد الزبون بأصله مختارا من بين 350 منطقة عبر العالم، وعبر تقصي انحداره من أصول المهاجرين عبر 190 قصة مهاجر.

ورغم أن العرض لا يتضمن ضمانات مؤكدة، لكنه ينص على أن المرء بوسعه العثور على أصله عبر قاعدة بيانات تشمل 10 ملايين شخص.

ومع شيوع ظاهرة إنشاء شجرة عائلة لكل إنسان، ولكل وظيفة، تعرض الشركة إمكانية رسم شجرة عائلة لمن يرغب باكتشاف جذوره التي تحدر منها، كما تعد الشركة بتزويد الزبون بوقائع تاريخية تعرفه أكثر على تاريخ أسرته.

العرض يتضمن إجراء فحص DNA على لعاب شخص ما، متزامنا مع استماعه إلى الموسيقى التي يختارها، فترجح النتيجة أصوله التاريخية.

وكمثال على هذه العملية، يعرض الموقع مثالا لشخص تتحدر أصوله من المناطق التالية:

31 بالمائة من جمهورية مالي.

16 بالمائة من بنين وتوغو.

13 بالمائة من نيويورك.

والباقي موزعة على مناطق أخرى، وهذا قد يفسر سبب ولعه بعزف آلة الساكسوفون.

وفي أسفل صفحة الشركة تظهر قائمة تسجيلات غنائية من مختلف أنحاء العالم، وعلى المرء أن يستمع إلى ما يرغب، فيجر معرفة علاقة ذائقته الفنية بتحليل اللعاب المأخوذ منه.

م.م/ س.ك (وكالات)