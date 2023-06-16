تعرف على أسباب ضعف إنتاج النحل في غزة

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مربو النحل في قطاع غزة يتعرضون هذا العام إلى خسائر كبيرة في موسم جمع العسل، وذلك بفعل التغير المناخي الذي أدى إلى تأخر الموسم وبالتالي تراجع الإنتاج إلى النصف نتيجة بقاء النحل داخل الخلايا بدلاً من خروجه وبحثه عن الرحيق.
تسلم أوسكار مارتينيز، الصحافي الاستقصائي من السلفادورK جائزة DW لعام 2023 خلال فعاليات النسخة الـ16 من منتدى الإعلام في بون. وفي كلمته سلط الضوء على ما يعانيه الصحافيون في بلاده من القمع والاضطهاد قائلا: الصمت ليس خيارا.
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 17يونيو وحتى يوم الجمعة 23 يونيو 2023.
تواجه البشرية تحديات جمة كالتغير المناخي والحروب وتضاؤل الموارد الطبيعية والجوائح، لكن وبدل التكاتف تزداد الانقسامات والتجاذبات. النسخة 16 من منتدى دويتشه فيله الإعلامي (GMF) تهدف إلى بناء جسور التواصل!
شاركت فرقة "فولني كور" الغنائية البيلاروسية في حفل افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله (DW) في مدينة بون على مدار يومين. وأصبحت الفرقة علامة بارزة للاحتجاجات ضد نظام الرئيس لوكاشينكو.
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