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تعرف على أسباب ضعف إنتاج النحل في غزة

مربو النحل في قطاع غزة يتعرضون هذا العام إلى خسائر كبيرة في موسم جمع العسل، وذلك بفعل التغير المناخي الذي أدى إلى تأخر الموسم وبالتالي تراجع الإنتاج إلى النصف نتيجة بقاء النحل داخل الخلايا بدلاً من خروجه وبحثه عن الرحيق.