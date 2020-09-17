 تعرف على أخطر أنواع الثعابين السامة في العالم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.09.2020

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منوعات

تعرف على أخطر أنواع الثعابين السامة في العالم

وضعت منظمة الصحة العالمية خطة لخفض حالات الوفيات من لدغات الثعابين إلى النصف. فسموم الثعابين تحصد كل عام نحو 140 ألف روح بشرية. ويجري التحذير خصوصا من أنواع بعينها شديدة السمية. فما هي أبرز أنواع الثعابين السامة؟

حاوي الأفاعي في جايبور الهندية

ثعبان الكبرى الملكي، أطول ثعبان سام في العالم، وينتشر خصوصا في الهند وإندونيسيا والفليبين.

تمثل الثعابين السامة مصدر خطورة على حياة الإنسان. وبحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية عام 2019 فإن حوالي 138 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تعرضهم للدغات ثعابين سامة.

مختارات

ويتعرض يوميا حوالي 7400 شخص للدغات الثعابين، ما يعني أن 2,7 مليون إنسان يلدغون من الثعابين سنويا. ويبقى لدى 400 ألف ممن نجو من الموت أضرار منها مثلا بتر أجزاء من الجسم. ووضعت منظمة الصحة العالمية استراتيجية تسعى من خلالها إلى خفض حالات الوفاة بلدغات الثعابين إلى النصف بحلول عام 2030.

وللتحذير من أشد أنواع الثعابين خطورة ذكر موقع "نصائح للسفر" الألماني (www.tipps-zum-reisen.de) عددا من تلك الثعابين السامة وجاء على رأسها:

ثعبان الكبرى البخاخ الأفريقي. مناطق انتشاره الرئيسية في نواحي تنزانيا وكينيا وحتى ناميبيا. ويصل طوله إلى المترين وينشط خصوصا بالليل. ويمكن للثعبان من هذا النوع بخ السم على أعدائه من على بعد ثلاثة أمتار. وفي حين أنه لا يؤثر على الجلد يمكن أن يتسبب في العمى إذا لامس العين. ولدغته قد تقتل الإنسان ومن لا يموت قد يعيش فاقدا لأحد أعضاء جسمه.

الثعبان الأسترالي النحاسي. هذا الثعبان يكون غالبا نحاسي اللون ويصل طوله إلى 1,8 مترا وينتشر خصوصا في أستراليا. ويعتبر سمه من أخطر الأنواع ويمكن أن يقتل الإنسان إذا لدغه ولم يحصل على ترياق مضاد لسم الثعبان.

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عائلة مصرية تعيش على صيد الثعابين والزواحف الخطيرة

ثعبان التايبان. من أخطر الثعابين السامة في العالم لكن لدغاته نادرة، وذلك لأنه يتراجع بسرعة أمام الإنسان، ولا يعض إلا إذا واجهته فجأة. ويتواجد في الغابات بسواحل أستراليا. ويصل طول ذكر هذا الثعبان إلى 2,3 مترا وسمه يؤدي إلى الشلل وانقطاع النفس وإذا لم يعالج الشخص الملدوغ في خلال ساعات قليلة يكون مصيره الموت.

ثعبان المامبا السوداء. يعيش في غابات السافانا. وكثيرا ما يجري تصنيفه كأخطر ثعبان في العالم، وبطول يصل حتى 4,5 مترا يكون أطول ثعبان سام في أفريقيا والثاني في العالم. ويتواجد المامبا السوداء في أفريقيا فقط وخصوصا في جنوب وشرق أفريقيا. إنه أكثر شراسة من معظم الثعابين الأخرى، وفي عضة واحدة يمكنه بث حتى 400 ملليغرام من السم.

ثعبان التايبان الأشد سمية في العالم

التايبان واحد من أخطر الثعابين السامة في العالم لكن لدغاته نادرة، ولا يعض إلا أذا واجهته فجأة. ويصل طول ذكر هذا االثعبان إلى 2,3 متر.

ثعبان راسيل. إنه أخطر ثعبان في جنوب شرق آسيا. وينتمي إلى الأفاعي الشرقية ويتواجد خصوصا في وسط وجنوب آسيا. ويصل طوله حتى 1,85 مترا ويفضل العيش في الأراضي العشبية وعلى هامش المناطق الزراعية. ومن هنا يجري لقاؤه مع الإنسان كثيرا. وسمه يسبب نزيفا داخليا وموتا للأنسجة ويكفي 40 ميلليغرام منه لقتل الإنسان. ويموت سنويا 900 شخص بفعل لدغات هذا النوع الذي يصل طوله حتى 1,85 مترا.

وهناك أيضا أنواع أخرى خطيرة مثل ثعبان الكبرى الملكي، أطول ثعبان سام في العالم، حيث يصل طوله إلى 5,59 مترا. وينتشر خصوصا في الهند وإندونيسيا والفليبين. ورغم أن سمه من النوع المتوسط القوة إلا أن لدغاته غالبا ما تؤدي إلى الوفاة بسبب كمية السم الكبيرة في اللدغة الواحدة والتي تؤدي إلى شلل في التنفس، بحسب موقع "نصائح للسفر" الألماني.

صلاح شرارة

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    السمك الطائر

    يعيش السمك الطائر في المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويستخدم زعانفه للطيران بسرعة 70 كيلومتراً في الساعة وتصل مسافة طيرانه إلى 400 متر.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    زعانف السمك كالأجنحة

    رغم أن الأسماك تسبح في البحر، إلا أن منها من يطير في الهواء فوق سطح البحر.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    السمك الطنان

    يستخدم السمك الطنان عضلات الصدر والزعانف للقفز قفزة هائلة خارج المياه في حالة الخطر. ويحرك زعانفه الصغيرة مثل أجنحة الطائر الطنان. وتعيش الأسماك الطنانة في الأنهار والبحيرات بأمريكا الجنوبية.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    سمك الحبار الطائر

    يبدو شكل هذه السمكة وكأنها قادمة من الأساطير. وتستطيع الطيران فوق سطح الماء بشكل صاروخي.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    أسماك "صاروخية صغيرة"

    أسماك الحبار تنطلق مثل السهام عند شعورها بالخطر. فخلال ثلاث ثوانٍ، يمكنها التحليق في الهواء على شكل قوس يبلغ طوله 30 متراً.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    طيور لا تطير

    الطيور تطير. ولكن ثمة طيور لا تطير. فالنعام يحسن الركض والبطريق يحسن السباحة والعوم. وأيضاً الببغاء الذي نراه في الصورة لا يطير، لكنه يجيد التسلق.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    الببغاء المتسلق

    ببغاء الكاكابو هو الببغاء الوحيد في العالم الذي لا يطير، لكنه ماهر في تسلق الأشجار حتى قمتها ويحسن المشي على الغصون. تعيش هذه الطيور، الكبيرة والثقيلة، في نيوزيلندا وهي مهددة بالانقراض.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    مخلوق بأجنحة خفية؟

    ما هذا الحيوان؟ هل هو يا ترى عقرب؟ وهل هو قادر على الطيران؟ إنه خنفساء بأجنحة خفية.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    خنفساء بأجنحة خفية

    تعرف هذه الحشرة بالخنفساء الرواغة وهي قادرة على الطيران بشكل ممتاز من خلال أجنحتها القشرية القصيرة التي يصل طولها إلى خمسة سنتيمترات.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    الجرو الخفاش

    شكل هذه المخلوقات خليط من الكلاب والخفافيش. وهي مغطاة بالبطانيات قصداً هنا كي يتم إخفاء أجنحتها.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    كلب بأجنحة

    هذا الحيوان، الذي يشبه شكله الكلاب والخفافيش، يطير وله أجنحة. وهو حيوان ليلي نباتي يتغذى على رحيق الأزهار والفواكه.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    الثعلب الطائر

    يمتلك الثعلب الطيّار جناحان طويلان تصل المسافة بينهما إلى متر ونصف المتر.

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    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    ثعبان محلّق

    الثعابين لا تطير عادة. لكن هذا النوع قادر على التحليق.

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    المزيد

    ليست طيوراً ولكنها تطير!

    الثعبان الطائر

    هذه الثعابين قادرة على القفز من شجرة إلى أخرى تبلغ المسافة بينهما 30 متراً.

    الكاتب: يوديت هارتل/ علي المخلافي


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