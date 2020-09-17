تعرف على أخطر أنواع الثعابين السامة في العالم

تمثل الثعابين السامة مصدر خطورة على حياة الإنسان. وبحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية عام 2019 فإن حوالي 138 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تعرضهم للدغات ثعابين سامة.

ويتعرض يوميا حوالي 7400 شخص للدغات الثعابين، ما يعني أن 2,7 مليون إنسان يلدغون من الثعابين سنويا. ويبقى لدى 400 ألف ممن نجو من الموت أضرار منها مثلا بتر أجزاء من الجسم. ووضعت منظمة الصحة العالمية استراتيجية تسعى من خلالها إلى خفض حالات الوفاة بلدغات الثعابين إلى النصف بحلول عام 2030.

وللتحذير من أشد أنواع الثعابين خطورة ذكر موقع "نصائح للسفر" الألماني (www.tipps-zum-reisen.de) عددا من تلك الثعابين السامة وجاء على رأسها:

ثعبان الكبرى البخاخ الأفريقي. مناطق انتشاره الرئيسية في نواحي تنزانيا وكينيا وحتى ناميبيا. ويصل طوله إلى المترين وينشط خصوصا بالليل. ويمكن للثعبان من هذا النوع بخ السم على أعدائه من على بعد ثلاثة أمتار. وفي حين أنه لا يؤثر على الجلد يمكن أن يتسبب في العمى إذا لامس العين. ولدغته قد تقتل الإنسان ومن لا يموت قد يعيش فاقدا لأحد أعضاء جسمه.

الثعبان الأسترالي النحاسي. هذا الثعبان يكون غالبا نحاسي اللون ويصل طوله إلى 1,8 مترا وينتشر خصوصا في أستراليا. ويعتبر سمه من أخطر الأنواع ويمكن أن يقتل الإنسان إذا لدغه ولم يحصل على ترياق مضاد لسم الثعبان.

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك تجارة الثعابين الخطيرة في مصر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Wzdi عائلة مصرية تعيش على صيد الثعابين والزواحف الخطيرة

ثعبان التايبان. من أخطر الثعابين السامة في العالم لكن لدغاته نادرة، وذلك لأنه يتراجع بسرعة أمام الإنسان، ولا يعض إلا إذا واجهته فجأة. ويتواجد في الغابات بسواحل أستراليا. ويصل طول ذكر هذا الثعبان إلى 2,3 مترا وسمه يؤدي إلى الشلل وانقطاع النفس وإذا لم يعالج الشخص الملدوغ في خلال ساعات قليلة يكون مصيره الموت.

ثعبان المامبا السوداء. يعيش في غابات السافانا. وكثيرا ما يجري تصنيفه كأخطر ثعبان في العالم، وبطول يصل حتى 4,5 مترا يكون أطول ثعبان سام في أفريقيا والثاني في العالم. ويتواجد المامبا السوداء في أفريقيا فقط وخصوصا في جنوب وشرق أفريقيا. إنه أكثر شراسة من معظم الثعابين الأخرى، وفي عضة واحدة يمكنه بث حتى 400 ملليغرام من السم.

التايبان واحد من أخطر الثعابين السامة في العالم لكن لدغاته نادرة، ولا يعض إلا أذا واجهته فجأة. ويصل طول ذكر هذا االثعبان إلى 2,3 متر.

ثعبان راسيل. إنه أخطر ثعبان في جنوب شرق آسيا. وينتمي إلى الأفاعي الشرقية ويتواجد خصوصا في وسط وجنوب آسيا. ويصل طوله حتى 1,85 مترا ويفضل العيش في الأراضي العشبية وعلى هامش المناطق الزراعية. ومن هنا يجري لقاؤه مع الإنسان كثيرا. وسمه يسبب نزيفا داخليا وموتا للأنسجة ويكفي 40 ميلليغرام منه لقتل الإنسان. ويموت سنويا 900 شخص بفعل لدغات هذا النوع الذي يصل طوله حتى 1,85 مترا.

وهناك أيضا أنواع أخرى خطيرة مثل ثعبان الكبرى الملكي، أطول ثعبان سام في العالم، حيث يصل طوله إلى 5,59 مترا. وينتشر خصوصا في الهند وإندونيسيا والفليبين. ورغم أن سمه من النوع المتوسط القوة إلا أن لدغاته غالبا ما تؤدي إلى الوفاة بسبب كمية السم الكبيرة في اللدغة الواحدة والتي تؤدي إلى شلل في التنفس، بحسب موقع "نصائح للسفر" الألماني.

صلاح شرارة