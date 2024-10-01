تعرض سفينة لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة أمن بحري بريطانية أن طائرة مسيّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن. والميلشيا المدعومة من إيران تعلن تنفيذ هجومين على إسرائيل، والأخيرة لم تؤكد ذلك.

قالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية الملكية البريطانية إن "سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة، وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6". وأضافت الوكالة أن السفينة نفسها التي كانت تبحر على بعد 64 ميلا بحريا (118 كيلومترا) شمال غرب الحديدة اليمنية تعرضت لتهديد في وقت سابق الثلاثاء، مشيرة الى رصد أربعة انفجارات على مقربة منها.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

دفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره عادة حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية.

الحوثيون يعلنون مهاجمة إسرائيل مجددا

في سياق متصل قال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة استهدفت اليوم الثلاثاء بطائرات مسيرة مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات.

ولم تؤكد إسرائيل بعد ما أعلنه الحوثيون.

والأحد شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مينائين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين، التي قالت إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة وأصيب 33 آخرون بجروح.

وقالت إسرائيل إنها هاجمت "أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن"، ردا على الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين في اليمن بدفع "ثمن باهظ" بعد تبنيهم شن هجوم بصاروخ بالستي على وسط إسرائيل.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)