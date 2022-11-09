تعدين النيكل في فنلندا

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أوروبا بحاجة إلى صناعة البطاريات الخاصة بها. لكن الأهم من ذلك هو تأمين المواد الخام اللازمة لإنتاج البطاريات. مجلة صنع في ألمانيا زارت في فنلندا أحد أكبر مناجم النيكل في أوروبا.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
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