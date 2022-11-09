 تعدين النيكل في فنلندا | صنع في ألمانيا | DW | 09.11.2022

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صنع في ألمانيا

تعدين النيكل في فنلندا

أوروبا بحاجة إلى صناعة البطاريات الخاصة بها. لكن الأهم من ذلك هو تأمين المواد الخام اللازمة لإنتاج البطاريات. مجلة صنع في ألمانيا زارت في فنلندا أحد أكبر مناجم النيكل في أوروبا.

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