 تعدين الليثيوم المثير للجدل في الولايات المتحدة | صنع في ألمانيا | DW | 08.02.2023

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صنع في ألمانيا

تعدين الليثيوم المثير للجدل في الولايات المتحدة

بات الطلب العالمي على الليثيوم في أعلى مستوياته الآن. ولا تزال الولايات المتحدة تحصل على جزء كبير منه من الصين. الآن تريد أمريكا استخراج الليثيوم في نيفادا، وهذا ما قوبل بمقاومة كبيرة من السكان الأصليين هناك.

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