تعدين الليثيوم المثير للجدل في الولايات المتحدة

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بات الطلب العالمي على الليثيوم في أعلى مستوياته الآن. ولا تزال الولايات المتحدة تحصل على جزء كبير منه من الصين. الآن تريد أمريكا استخراج الليثيوم في نيفادا، وهذا ما قوبل بمقاومة كبيرة من السكان الأصليين هناك.
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
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