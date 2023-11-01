تعدين العملات الرقمية يهدد الحياة على الأرض!

وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة، يستهلك توليد العملة المشفرة "بيتكوين" في جميع أنحاء العالم من الكهرباء أكثر من ما تستهلك العديد من البلدان المكتظة بالسكان مثل باكستان.

ووفق توقعات صدرت خلال يوليو/ تموز الماضي من هذا العام، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 135 تيراواط/ساعة من الطاقة تستخدم في تعدين عملة "البيتكوين" في عام 2023، وذلك حسب بيان صدر من معهد المياه والصحة بجامعة الأمم المتحدة في هاميلتون بكندا، ونشر من قبل المجلة العلمية Earth's Future .

غالبية الكهرباء المستخدمة في تعدين العملات تأتي من الوقود الأحفوري. وبالتالي فإن العملة المشفرة تضغط بشدة على البيئة والمناخ. يستهلك تعدين عملات "البيتكوين" و العملات المشفرة الأخرى والتحقق من معاملات "بلوكشين" كميات هائلة من الطاقة.

ثلثا الكهرباء تأتي من المصادر الأحفورية

وفق ما توصلت إليه الدراسة، استهلكت 173 تيراواط في الساعة في تعدين العملة الرقمية "بيتكوين" في 76 دولة بين عامي 2020 و2021 - أي أكثر بنسبة 60 بالمائة مما كانت عليه في الفترة من 2018 إلى 2019.

ويعتمد الباحثون على بيانات من مؤسسة "كامبريدج" لاستهلاك الكهرباء من "بيتكوين". وحسب الدراسة فإنّ 67 في المائة من الكهرباء المستخدمة في تعدين العملة الرقمية بين عامي 2020 و2021 جاءت من مصادر الطاقة الأحفورية. وتغطي الطاقة الكهرومائية، باعتبارها مصدر الطاقة المتجددة الرئيسي في تعدين "البيتكوين"، حوالي 16 بالمائة من احتياجات الكهرباء.

ويؤكد فريق مدني على أن البصمة المائية لإنتاج العملة المشفرة مرتفع. إذ بلغت في الفترة من 2020 إلى 2021 حوالي 1.65 كيلومتر مكعب.

وهذا من شأنه أن يوفر الإمدادات لأكثر من 300 مليون شخص في المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. خلال نفس الوقت، انبعث حوالي 86 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تعدين "البيتكوين".

إ.م/ أ.ح (د.ب.أ)