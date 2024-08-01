"تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي عودة لعصر الجواري؟" (1)

بينما ينتظر عراقيون/ات قانونا ينصف المرأة ويحميها مثل قانون العنف الأسري يُناقش مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية قد يبيح زواج الأطفال ويحرم النساء من حقوقهنّ

قبل 7 سنوات رفع الجمهور العراقي صوته بإحدى حلقاتنا من بغداد وقال "زواج القاصر باطل" وفي 2021 استمعنا في حلقة من بغداد لعراقيين وعراقيات طالبوا بقانون ينصف المرأة ويحميها مثل قانون العنف الأسري الذي لم يتم سنّه! اليوم هناك جدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قد يبيح زواج الأطفال ويحرم المرأة من حضانة أطفالها ويجعل تعدد الزوجات أسهل من قبل وقد يحرم المرأة من النفقة فقط لعدم استمتاع زوجها حسب حقوقيات/ـين

الحلقة:

زينب الحسن، محامية وأستاذة جامعية عراقية

علي الشريفي، رجل دين عراقي شيعي

سلمى (اسم مستعار)، عراقية زُوّجت وهي طفلة بعمر 16 سنة

سيف الدين المالكي، محامي عراقي