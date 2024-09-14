تعديل النتيجة.. تبون يفوز بـ 84 % وليس 94 % من الأصوات

أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30 بالمئة من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر، في تراجع بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم السبت (14 سبتمبر/أيلول 2024 فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30 في المئة من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر.

وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11.2 مليون ناخب؛ أي ما يعادل نسبة 84.30 بالمئة وليس 94.65 في المئة كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني ان الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.

وأما منافسا تبون الاسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش، فحصلا تواليا على 9,56% و6,14%، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.



طعن أمام المحكمة الدستورية الجزائرية

وكان المرشحان الخاسران للانتخابات الرئاسية الجزائرية الإسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش الثلاثاء، قد طعنا أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التي أعلنتهاالسلطة الوطنية وأظهرت فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95 في المئة من الأصوات، وخاصة في ما يتعلّق بنسبة المشاركة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية "قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع" وعليه "تم مراجعة النتائج بعد تصحيح الاخطاء".

وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65 في المئة من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل. ونال حساني شريف 3.17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2.16 بالمئة لصالح مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.



ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)