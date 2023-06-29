 تعدد مجموعات القتال الخاصة الروسية تثير القلق بعد تمرد فاغنر | DW الأخبار | DW | 29.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تعدد مجموعات القتال الخاصة الروسية تثير القلق بعد تمرد فاغنر

تثير مجموعات القتال الروسية الخاصة في أوكرانيا قلقا متزايدا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر ضد الكرملين. هذه المجموعات مسلحة بشكل جيد ويعمل الكرملين على ضمان ولائها بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع.

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : بوتين وحلفائه... هل تبقى علاقة وثيقة؟

مسائيةDW : بوتين وحلفائه... هل تبقى "علاقة وثيقة"؟ 29.06.2023

هل انتهت مشاكل بوتين الداخلية بانتهاء التمرد المسلح لمجموعة فاغنر؟

انسحاب قوات فاغنر الروسية من مواقعها تنفيذا للاتفاق المبرم مع الكرملين 25.06.2023

قال الرئيس فلاديمير بوتين إِن القوات الروسية والشرطة والاستخبارات منعوا اندلاع حرب أهلية من خلال الوقوف بحزم بوجه فاغنر.

بوتين يشكر القوات الروسية على "منعهم لحرب أهلية" 27.06.2023

مسائيةDW: بعد تمرد فاغنر في روسيا.. تصدعات في نظام بوتين؟

مسائيةDW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. تصدعات في نظام بوتين؟ 26.06.2023

المزيد DW الأخبار

نصف سكان ألمانيا يرون في الإسلام خطراً والمسلمون هم أكثر من يتعرض للتمييز والعنف من الأقليات. حقيقة مرة في تقرير لخبراء

تقرير يرصد انتشاراً واسعاً لمعاداة المسلمين في ألمانيا 29.06.2023

Charles Michel (l-r), Präsident des Europäischen Rates, Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, und Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, sprechen während eines runden Tisches auf einem EU-Gipfel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich zu einem zweitägigen Gipfel, um über die Ukraine, die Migration und die Wirtschaft zu diskutieren. +++ dpa-Bildfunk +++

بدء قمة دول الاتحاد الأوروبي 29.06.2023

ذكرت صحيفتا موسكو تايمز وفايننشيال تايمز أن الجنرال سيرغي سوروڤيكين اعتُقل للاشتباه في تورطه في حركة تمرّد فاغنر.

أنباء حول مصير الجنرال "هرمجدون" أو سيرغي سوروفيكين 29.06.2023

مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي بعد انتقال قائدها إلى بيلاروسيا

مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي 28.06.2023

اقرأ أيضا

CORRECTS DATE TO JUNE 26 - Russian President Vladimir Putin delivers his address to the nation in Moscow, Russia, Monday, June 26, 2023. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بعد تمرد فاغنر.. هل بات مستقبل حكم بوتين "على المحك"؟ 29.06.2023

بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.

US President Joe Biden (L) walks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky ahead of a working session on Ukraine during the G7 Leaders' Summit in Hiroshima on May 21, 2023. (Photo by Susan Walsh / POOL / AFP) (Photo by SUSAN WALSH/POOL/AFP via Getty Images)

زيلينسكي وبايدن يناقشان تمرد فاغنر وشويغو يزور الجبهة 26.06.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول 26.06.2023

امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.