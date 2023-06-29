تعدد مجموعات القتال الخاصة الروسية تثير القلق بعد تمرد فاغنر

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تثير مجموعات القتال الروسية الخاصة في أوكرانيا قلقا متزايدا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر ضد الكرملين. هذه المجموعات مسلحة بشكل جيد ويعمل الكرملين على ضمان ولائها بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع.
بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.
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