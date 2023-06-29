تعدد مجموعات القتال الخاصة الروسية تثير القلق بعد تمرد فاغنر

بعد تمرد فاغنر.. هل بات مستقبل حكم بوتين "على المحك"؟

بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.