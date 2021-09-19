 تعثر لم الشمل.. يعمق ألم أُمٍ على ابنها اللاجئ في ألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.09.2021

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ثقافة ومجتمع

تعثر لم الشمل.. يعمق ألم أُمٍ على ابنها اللاجئ في ألمانيا

كثيرة هي حالات لم الشمل المتعثرة، والتي تكون من بينها حالات إنسانية صعبة مهاجر نيوز يتطرق لقصة إنسانية، فرق اللجوء فيها بين أم وابنها، وعمق ألم الفراق تعثر لم الشمل بعد أزمة صحية ألمت بالشاب وهو وحيد في ألمانيا.

لاجئون يتظاهرون أمام وزارة الداخلية الألمانية في برلين مطالبين بلم شملهم بأهاليهم (أرشيف ـ أغسطس 2017)

لاجئون يتظاهرون أمام وزارة الداخلية الألمانية في برلين مطالبين بلم شملهم بأهاليهم (أرشيف ـ أغسطس 2017)

لم تنته معاناتها عند رؤية ابنها شبه مشلول فاقدا للنطق وأحيانا الذاكرة، بل تمادى الألم واشتد بسبب بُعْدِ المسافات وأن ترى "قدور" وحيداً في محنته هذه. ربيحة السماحي، أم سورية غادر ابنها الشاب سوريا رفقة ثلة من أصدقائه نحو ألمانيا سنة 2015 بحثاً عن مستقبل أفضل بعيداً عن الدمار الذي حل بكل ما تملك أسرته. وصل إلى ألمانيا وحصل على حق اللجوء، وبدأ يدرس اللغة الألمانية من أجل معادلة ديبلوم الصيدلة الخاص به.

مختارات

لم يتوقع قدور أن حياته ستنقلب رأسا على عقب إثر مرض أصابه فجأة، فخلال سنة 2019 شعر قدور بأعراض تعب شديد، وطلب موعداً لدى الطبيب. بعد فحوص عامة والبداية بأدوية خفيفة، كانت الحالة تزداد سوءاً، مما اضطر أحد الأطباء إلى أخذ عينة من نخاعه الشوكي، وحقنه بمادة حسب تصريحات الأم، إلى اليوم لم يكتشف قدور ماهيتها.

بعد ذلك مباشرة أصيب الشاب السوري بشلل خفيف في مختلف أجزاء جسده، حسب ما تحكيه والدته. واستمر الأطباء المشرفين على حالته بمنحه أدوية أساسها الكورتيزون، وتم تشخيصه بمرض Fly.x ، وبعدها مرض Clipper Cydrom، كلها كانت تشخيصات "خاطئة" حسب ما رواه قدور لوالدته، وهو ما لم يتسنى لمهاجر نيوز التأكد منه.

لما يزيد عن السنتين، ظل قدور ينقل من مشفى إلى آخر، ومن تخصص إلى آخر، إلى أن ساء وضعه كثيراً، وصار صعباً عليه أن يعيش بمفرده، فوجد نفسه في دار لرعاية المسنين بمدينة دورتموند، لكنه لم يستمر فيها لمدة طويلة ثم غادرها ليعود لمنزله.

حاول قدور حتى قبل مرضه أن يجلب أمه للعيش معه، لكنه فشل. وحاولت هي كثيراً بعد تدهور حاله، "طرقت كل الأبواب، هنا في سوريا وفي لبنان، وطلبت من محامي ابني مساعدتي، ووكلت محاميا خاصا أيضا، لكن بلا فائدة"، تقول الأم.

لم الشمل.. لا يشمل الوالدين

لقطة من فيديو التقطه أحد العمال في شركة DHL لقدور ليؤكد أمامه استلام طرد أوصله إليه لأنه لم يتمكن من الإمضاء بيده.

لقطة من فيديو التقطه أحد العمال في شركة DHL لقدور ليؤكد أمامه استلام طرد أوصله إليه لأنه لم يتمكن من الإمضاء بيده.

أم قدور ليست الأم الوحيدة التي تنتظر حلا للقاء ابنها في ألمانيا، لكن حالته الصحية الحرجة التي تستدعي وصولها إليه في أقرب فرصة هو ما يجعل قصتها تأخذ طابعاً إنسانيا، لكن القوانين الحازمة لا تدع مجالا لحلول سريعة.

حسب موقع البعثات الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يمنح قانون الإقامة الألماني الحق القانوني بلم الشمل العائلي  فقط مع الزوج/الزوجة، الأطفال القصر العازبين (لم الشمل مع الأبوين) و لم الشمل العائلي للأبوين مع طفلهم القاصر والغير مرافق الحاصل على الحماية.

لا يشمل هذا الحق القانوني لم الشمل العائلي للأبناء أو البنات البالغين للسن القانوني و/أو المتزوجين أو الاشقاء مع أهلهم كما لا يشمل لم الشمل العائلي للأبوين مع الابن/الابنة البالغة للسن القانوني.

يكون لم الشمل العائلي في هذه الحالات فقط ممكناً في حالات استثنائية. المرجعية القانونية في هذه الحالة هي المادة § 36 الفقرة 2 من قانون الإقامة الألماني. إن الشروط الواجب توفرها لكي ينال الطلب قرارا إيجابياً هي وجود ظروف قاهرة في العائلة،وهذا يعني أن مصير اللجوء لوحده غير كافٍ قانونياً.

بالإضافة إلى ذلك يكون لم الشمل العائلي ممكناً في هذه الحالات فقط عندما يتم تقديم إثباتات عن تأمين نفقات المعيشة والمسكن الكافي للعائلة دون استخدام الأموال العامة. وتتم دراسة كل حالة استثنائية على حدا بعد إجراء مقابلة شخصية في قسم التأشيرات وذلك بالاشتراك مع دائرة الأجانب المسؤولة.

صعوبات قانونية وعراقيل!

شباب سوريون يساعدون قدور (الصورة من فيديو)

لقطة من فيديو التقطه شباب سوريون لقدور وبعثوه لوالدته وهم يساعدونه على المشي والخروج من دار العجزة حيث كان يقطن ليوصلوه إلى المنزل

"حالة ابني لا تسمح ببقائه وحيداً، غير قادر على الحركة، لا يعتمد على نفسه في شيء، لا يستطيع حتى فتح الباب لمن أستنجد بهم هاتفيا للاطمئنان عليه عندما لا يتمكن من الوصول لهاتفه للرد على مكالماتي"، تحكي أم قدور في حديث لمهاجر نيوز.

تنتظر هذه الأم منذ سنتين من أجل الحصول على الموافقة لزيارة ابنها، ورغم توفرها منذ مدة طويلة على تقرير طبي يشهد أن وضعية ابنها تحتاج تواجدها بجانبه من أجل رعايته، إلا أن ذلك لم يفدها في شيء، وماتزال المعاملات الرسمية تأخذ وقتاً طويلاً ولا تشفع حالة الابن له لحضور أمه.

غير ذلك واجهت أم قدور مشكلة مع محامي ابنها الموكل من قبل السلطات ليتكلف بملفه، إذ أكدت أنه لا يرد على مكالماتها ولا استفساراتها عبر البريد الإلكتروني، وتظل وضعية ابنها الصحية والقانونية مجهولة لأيام حين تتدهور حالته.

"اليوم يعيش ابني قدور في مكان متسخ وعفن، لم يستحم لأسابيع لأن ليس معه من يساعده، حاله أثر على نفسيته كثيراً، وهو ما يسرع في تراجع وضعه الصحي كثيراً"، لا أريد شيئا غير التواجد مع ابني ورعايته.

أصل المشكل.. صراع سياسي!

لأن طلبات لم الشمل كثيرة، فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية بافتتاح مكاتب في إسطنبول وغازي عنتاب وبيروت تقدم الدعم  لأقارب اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا عند تقديم طلب لجمع شمل العائلة ، وهي مكاتب تواصلت معها أم قدور دون أي نتيجة حسب قولها.

الوضعية برمتها، ومن بينها الحالات الإنسانية مثل قصة قدور ووالدته، يجدها عدنان الناشي، ناشط حقوقي سوري مقيم بألمانيا، ومهتم بقضايا اللجوء واللاجئين، قضية سياسية محضة نتج عنها محنة إنسانية راح ضحيتها لاجئون من مختلف بقاع العالم.

"في القانون الدولي لا يوجد شيء يسمى حماية وحماية ثانوية، كانت هذه لعبة سياسية من المعارضة ضد سياسة الانفتاح التي قادتها ميركل في ألمانيا، وتم إصدار مثل هذه القرارات اتجاه اللاجئين، صحيح كانت ضمن القانون الألماني قديماً لكن مجمدة وعادوا لتفعليها إثر أزمة اللجوء"، يقول الناشي.

مشاهدة الفيديو 26:00

عينٌ على أوروبا - واقع مرير لمهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي مع المغرب

ويضيف المتحدث، "من حق أي إنسان طبقا للدستور الألماني أن يعيش مع أسرته، لكن السياسيين فصلوا أثواب قانونية على مقاس صراعهم السياسي في البوندستاغ ومنعوا حق لم الشمل، ضدا في كل القوانين الدولية والدستور الألماني". "لا أجد أي مبرر لمنع حق لم الشمل للاجئين، هي معاناة تسببها هذه القوانين للملايين من الناس وهو أمر مررت به شخصيا وعانيت منه الأمرين".

وتابع المتحدث في وصفه لبنود القانون التي تمنع لم الشمل على أفراد أسرة اللاجئين باستثناء أطفالهم القاصرين أو أزواجهم قائلا "هذا القانون مسيس، وليس قانون إنساني يستند على معاهدة جنيف بل هو قانون يستند على صراعات بين المعارضة والائتلاف الحاكم. هذه معضلة على الباحثين البحث فيها وإيجاد حلول لها، لا أعلم كيف يفكرون عندما يمنعون أما من لم شملها بابنها طريح الفراش، هل بمجيئها إليه ستزيد مشاكل ألمانيا مثلا؟، حقيقة هذه الحالات لا أجد لها أي مبرر ولا أفهم ما منطلقاتها القانونية وإلى ماذا تستند".

واستحضر الحقوقي السوري وجود الكثير من المنظمات الإنسانية التي تطالب بتسريع وتيرة لم شمل اللاجئين بأهاليهم دون تحديد فئات عمرية، "إلا أن التباطؤ كبير ومستمر والصراع على السلطة ينحو عكس ذلك، السياسة هي أساس معظم المشاكل الإنسانية، القضية مردها سياسي داخلي وأجندات سياسيات خارجية وحسابات اقتصادية، لذلك صار الوضع مركبا للغاية".

المصدر: مهاجر نيوز

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.


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