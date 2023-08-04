 تعبئة عسكرية ضد بوتين - الناتو في بحر البلطيق | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

تعبئة عسكرية ضد بوتين - الناتو في بحر البلطيق

أصبح بحر البلطيق بشكل مفاجئ في قلب الأحداث الجيوسياسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. كما انضمت فنلندا إلى الناتو بسبب شعورها بتهديد روسي والسويد تريد أن تحذو حذوها.

Aufrüsten gegen Putin - Die Nato in der Ostsee

وهكذا سيكون بحر البلطيق تحت سيطرة الناتو التامة تقريبا.

Aufrüsten gegen Putin - Die Nato in der Ostsee

كيف كانت الجبهات في البحار في الماضي؟ نسي العالم بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990 حقيقة أن حربا عالمية ثالثة قد تحدث، لكن كل شيء تغير منذ شباط/فبراير 2022 بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الذي شكل صدمة عنيفة في حوض بحر البلطيق. لذا انضمت فنلندا إلى الحلف الأطلسي وتريد السويد الانضمام إليه أيضا. وهكذا سيصبح بحر البلطيق "بحر الناتو الداخلي"، الأمر الذي سيتعارض مع سياسة بوتين التوسعية.

Aufrüsten gegen Putin - Die Nato in der Ostsee


في "يوم البحرية" في عام 2022 جدد بوتين مطالبة روسيا بحصتها في الهيمنة العالمية على البحار،  لكن حتى الآن لم ينجح البرنامج البحري الروسي نظرا للهجوم الروسي المكلف على أوكرانيا. أما ضعف بوتين فلا يجعل نظامه أقل خطورة. لذا لا يستبعد الخبراء استخدام روسيا للأسلحة النووية، من هنا يأتي دور حوض البلطيق الهام.

 

Aufrüsten gegen Putin - Die Nato in der Ostsee


يأخذ الفيلم الوثائقي المشاهدين في رحلة غنية بالصور إلى كواليس هذا الصراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. ويقدم كبار الشخصيات من سياسيين وخبراء عسكريين آراءهم ويحللون الوضع الحالي ويرسمون صورة المستقبل المحفوف بالمخاطر ولكن الذي لا يخلو من الفرص أيضا.
 

 

مواعيد البث

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السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
السبت  02 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 05 سبتمبر/أيلول 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 05 سبتمبر/أيلول 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  06 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 06 سبتمبر/أيلول 2023  – 15:15 UTC
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