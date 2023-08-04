تعبئة عسكرية ضد بوتين - الناتو في بحر البلطيق

وهكذا سيكون بحر البلطيق تحت سيطرة الناتو التامة تقريبا.

كيف كانت الجبهات في البحار في الماضي؟ نسي العالم بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990 حقيقة أن حربا عالمية ثالثة قد تحدث، لكن كل شيء تغير منذ شباط/فبراير 2022 بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الذي شكل صدمة عنيفة في حوض بحر البلطيق. لذا انضمت فنلندا إلى الحلف الأطلسي وتريد السويد الانضمام إليه أيضا. وهكذا سيصبح بحر البلطيق "بحر الناتو الداخلي"، الأمر الذي سيتعارض مع سياسة بوتين التوسعية.



في "يوم البحرية" في عام 2022 جدد بوتين مطالبة روسيا بحصتها في الهيمنة العالمية على البحار، لكن حتى الآن لم ينجح البرنامج البحري الروسي نظرا للهجوم الروسي المكلف على أوكرانيا. أما ضعف بوتين فلا يجعل نظامه أقل خطورة. لذا لا يستبعد الخبراء استخدام روسيا للأسلحة النووية، من هنا يأتي دور حوض البلطيق الهام.



يأخذ الفيلم الوثائقي المشاهدين في رحلة غنية بالصور إلى كواليس هذا الصراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. ويقدم كبار الشخصيات من سياسيين وخبراء عسكريين آراءهم ويحللون الوضع الحالي ويرسمون صورة المستقبل المحفوف بالمخاطر ولكن الذي لا يخلو من الفرص أيضا.



مواعيد البث



DW عربية

السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC

السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC

السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC

السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 19:15 UTC

الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC

الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023– 22:03 UTC

الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC

الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023– 18:15 UTC

الثلاثاء 05 سبتمبر/أيلول 2023– 01:15 UTC

الثلاثاء 05 سبتمبر/أيلول 2023– 07:15 UTC

الأربعاء 06 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC

الأربعاء 06 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:15 UTC

الجمعة 07 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:45 UTC

الجمعة 07 سبتمبر/أيلول 2023 – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق