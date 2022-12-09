 تعاون الصين والدول العربية...موجه ضد واشنطن؟ | مسائية DW | DW | 09.12.2022

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مسائية DW

تعاون الصين والدول العربية...موجه ضد واشنطن؟

قمة خليجية - صينية وأخرى عربية - صينية في الرياض، والقاسم المشترك بينها بداية تعاون موسع بين العرب وبكين. فما ملامح التعاون المستقبلي وأي رسائل موجهة لواشنطن؟

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اتفاق الجيش والقوى المدنية في السودان، بداية عهد جديد؟ 05.12.2022

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