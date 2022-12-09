تعاون الصين والدول العربية...موجه ضد واشنطن؟

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قمة خليجية - صينية وأخرى عربية - صينية في الرياض، والقاسم المشترك بينها بداية تعاون موسع بين العرب وبكين. فما ملامح التعاون المستقبلي وأي رسائل موجهة لواشنطن؟
قبيل انطلاق القمة الصينية - العربية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع، حرص الصينيون على التأكيد على الدور الذي يريدون لعبه في الشرق الأوسط. لكن ما هي حدود هذا الدور وما علاقة الولايات المتحدة بنطاقه؟
من المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في قمتين واحدة خليجية-صينية والثانية عربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة وذلك في إطار زيارته للرياض. كان الرئيس الصيني قد التقى الملك سلمان ووقع معه اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
تقارير متعددة تتحدث عن انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس منها السعودية والجزائر ومصر، ولكل دولة منها نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن يظهر أن قادة بريكس يبحثون تعزيز المجموعة بغض النظر عن القوة الاستراتيجية للأعضاء الجدد.
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
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