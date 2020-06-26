تعاون إسرائيلي-إماراتي ضد كورونا.. تقارب عبر بوابة الوباء!

أعلنت شركتان إسرائيليتان رائدتان اليوم الجمعة (الثالث من تموز/يوليو 2020) عن اتفاق مع شركة إماراتية للتكنولوجيا للتعاون من أجل التوصل إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد لا يكون مزعجاً ويمكن القيام به "في بضع دقائق".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أمس الخميس عن "تعاون" مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ووقعت أكبر شركة إسرائيلية للملاحة الجوية والدفاع المملوكة من الدولة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" وشركة "رافائيل أدفانسد سيستمز"، وهي شركة عامة أيضاً رائدة في مجال صناعة الطيران، مذكرة تفاهم مع "مجموعة 42"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في أبو ظبي. وتم التوقيع على الاتفاق عبر الفيديو.

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وأشادت شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" (آي إيه آي) اليوم الجمعة في بيان بتوقيع "اتفاق تعاون تاريخي مع المجموعة 42". وأكد متحدث باسم شركة "رافائيل" الاتفاق دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال نائب رئيس "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" يوآف تورغمان "كوفيد-19 لا يميز بين القارات والشعوب والأديان".

وقال إسرائيل لوبا، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "إلتا"، وهي شركة متفرعة عن "آي إيه آي"، إن المشروع الرئيسي الذي ستعمل عليه الشركات هو تطوير"نظام فحص غير مزعج يستغرق بضع دقائق". وأضاف لوكالة فرانس برس "سنقدّم التكنولوجيا وهم سيقدمون المعرفة الطبية".

وأعلنت "مجموعة 42" أمس الخميس التوقيع على بروتوكولي تعاون مع الشركتين الإسرائيليتين. وقال مدير هذه الشركة الخاصة بينغ تشاو "نسعى باستمرار على الصعيد الدولي إلى اختراع تقنيات (...) بأداء أفضل من أجل الخير العام".

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين، بحسب الأرقام الرسمية، 27 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 325 وفاة. وسجلت الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين، 49 الف إصابة بينها 317 وفاة.

تاريخياً، اشترطت الدول العربية، باستثناء مصر والأردن، حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. لكن في الأعوام الأخيرة، طوّرت السلطات الإسرائيلية علاقات غير معلنة مع دول الخليج، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية اللتين تتشارك معهما المخاوف من نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.

خ.س/ع.ج (د ب أ)