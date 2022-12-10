 تعامل ألمانيا مع اعتداء مولن العنصري بين الأمس واليوم! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.12.2022

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ثقافة ومجتمع

تعامل ألمانيا مع اعتداء مولن العنصري بين الأمس واليوم!

عام 1992، قتل ثلاثة مهاجرين أتراك في هجوم عنصري وقع في بلدة مولن شمال ألمانيا، خلال موجة عنف نفذها النازيون الجدد. فماذا كانت ألمانيا في ذلك الحين، وما الذي اختلف أو ظل على حاله اليوم؟

هجمات عام 1992 أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وصدمت البلاد

هجمات عام 1992 أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وصدمت البلاد

بعد منتصف ليل 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، قام اثنان من النازيين الجدد بإلقاء زجاجات حارقة على منزلين في بلدة مولن الألمانية. اختار لارس سي.، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً آنذاك، وميشائيل ب.، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً، الهجوم على المنزلين في البلدة الصغيرة في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الشمالية، مستهدفين عائلات تركية كانت تعيش هناك. بعد الهجمات، اتصل شخص مجهول بالشرطة وإدارة الإطفاء، وأبلغ عن الحرائق واختتم مكالمته بـ "يحيا هتلر".

فر سكان أحد المنازل المحترقة، على الرغم من إصابة بعضهم بجروح خطيرة. وفي منزل آخر، قُتلت باهده أرسلان البالغة من العمر 51 عاماً وحفيدتها يليز البالغة من العمر 10 سنوات وابنة أختها عائشة البالغة من العمر 14 عاماً. ولم ينج من بين أفراد الأسرة غير حفيدها إبراهيم البالغ من العمر سبع سنوات، أنقذته جدته باهده عبر لفه بقطعة قماش مبللة.

موجة اعتداءات عنصرية

في ذلك الوقت وبعد وقت قصير من إعادة توحيد ألمانيا، شهدت ألمانيا سلسلة من الهجمات العنصرية العنيفة  على مدى أشهر في عدة مدن وبلدات: روستوك وزولينغن ومولن وغيرها.

وصف تيمو راينفرانك، المدير التنفيذي لمنظمة أماديو أنطونيو غير الحكومية المناهضة للعنصرية Amadeu Antonio Foundation، الوضع في ذلك الوقت بقوله لـ DW: "مارس المتطرفون اليمينيون إرهاباً واضحاً في الشارع، ونفذوا اعتداءات في العديد من الأماكن، خاصة في شرق ألمانيا. كما كان هناك نقاش عنصري حول اللجوء في وسائل الإعلام، مما أجج الكراهية ضد اللاجئين حينها".

كانت هناك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق ضد عنف اليمين المتطرف بعد الحادثة

كانت هناك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق ضد عنف اليمين المتطرف بعد الحادثة

تميزت تلك الفترة بـ "إقصاء اجتماعي كبير للسكان المهاجرين والأشخاص من أعراق مختلفة في جميع المناطق تقريباً"، وفقاً للمحامية كاترين إنغا كيرستين، التي مثلت عائلة أرسلان خلال المحاكمة التي تلت الهجوم. وقالت أيضاً إن وسائل الإعلام قللت من أهمية الحوادث "للتستر على هذه الجرائم في أوائل التسعينيات وبالتالي إنقاذ سمعة ألمانيا دولياً بعد إعادة التوحيد".

هيلموت كوهل لم يحضر الجنازة!

سادت حالة من الغضب والتعاطف مع الضحايا بعد أحداث مولن، ففي مساء اليوم التالي للهجوم، تجمع آلاف الأشخاص في المدينة في مسيرة صامتة عفوية. وفي الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، تم تنظيم مظاهرات ضد العنصرية وكراهية الأجانب في جميع أنحاء ألمانيا.

في مراسم الجنازة في هامبورغ التي ضمت حوالي عشرة آلاف شخص، شارك وزيران اتحاديان، لكن امتنع المستشار حينذاك، هيلموت كوهل، عن المشاركة، وقال إن الحكومة الاتحادية لا تريد الانزلاق إلى ما أطلق عليه حينها "سياحة التعازي".

الأمر المستجد في القضية حينها، كان متمثلاً في أن المدعين الفيدراليين تولوا التحقيق على اعتبار الهجوم "يضر بالأمن الداخلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية"، حسبما أعلنه المدعي العام الاتحادي آنذاك، ألكسندر فون شتال. 

مختارات

تمت محاكمة مرتكبي  الجريمة العنصرية، وبعد عام حُكم عليهم بالسجن لسنوات بتهمة قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل سبعة أشخاص.

في حين أن عدم حضور المستشار كول لحفل تأبين ضحايا مولن أو زولينغن قبل 30 عاماً تم تقبله حينها، فإن رد فعل كهذا لن يكون مقبولاً اليوم.

الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، تواصل مؤخراً مع عائلات ضحايا هجوم مولن  من مقر إقامته الرسمي في برلين، وناقش معهم الصعوبات التي واجهوها وما زالوا يواجهونها مع السلطات. في خطاب ألقاه في آب/أغسطس الماضي، حذر شتاينماير من مناخ اجتماعي يمكن أن تحدث فيه أعمال عنف، ودعا السلطات إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الناس من الغضب الجماعي والتحريض والعنف.

كيف تغير المناخ الاجتماعي في مولن؟

كان رد المحامية كاترين كيرستين على هذا السؤال، عبر الإشارة إلى موكلها فاروق أرسلان، ابن ضحية هجوم مولن، باهده أرسلان، الذي قال: "النازيون اليوم يرتدون بدلات وربطات عنق، لم يعد من السهل التعرف عليهم، لكنهم ما زالوا موجودين هنا".

ويرى تيمو راينفرانك، المدير التنفيذي لمنظمة أماديو أنطونيو غير الحكومية المناهضة للعنصرية Amadeu Antonio Foundation، أن "العنف العنصري يهدد إلى الآن الحياة اليومية لكثير من الناس"، مشيراً إلى هجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله عام 2019 وإطلاق النار عام 2020 على أشخاص من أصول أجنبية في هاناو، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وقد سلطت هذه الأحداث "الضوء مرة أخرى على الخطر الحاد الذي لا يزال يمثله المتطرفون اليمينيون في ألمانيا".

في مولن لم تتغير الأوضاع كثيراً، ففي بداية أيلول/سبتمبر، أضرم مجهولون النار في صندوق بريد  بمدخل بناء يضم "مسجد السلطان الفاتح". لم يصب أحد بضرر، لكن التحقيق في الاعتداء جار.

25. Jahrestages des Brandanschlages von Mölln, Überlebender Ibrahim Arslan

تأبين ضحايا الهجوم.. أين وكيف؟

هذا العام أحيا مسجد مولن وكنيسة القديس نيكولاي ذكرى هجوم الحرق العمد لمنازل المهاجرين الأتراك قبل 30 عاماً. وشاركت وزيرة الثقافة في الحكومة الفيدرالية، كلوديا روث، والسفير التركي علي كمال أيدين، في إحياء ذكرى الاعتداء العنصري. تم وضع أكاليل الزهور على مواقع الحادث، وألقى كل من فاروق أرسلان وإبراهيم أرسلان كلمتين.

إبراهيم أرسلان البالغ من العمر الآن 37 عاماً، كان الصبي الذي أنقذته جدته خلال الحريق، بينما لقيت حتفها وسط لهيب النيران المشتعلة. اشتكى في مقابلة مع قناة NDR، بأن سلطات المدينة لم تشرك الضحايا في الإعداد لفعالية إحياء الذكرى.

"الدولة لم تحمهم!"

تقول المحامية محامية كاترين إنغا كيرستين، التي مثلت عائلة أرسلان خلال المحاكمة، إن "الضحايا اليوم يدعمون ويزورون بعضهم البعض خلال مناسبات إحياء ذكرى الهجوم، ويشدون أزر بعضهم البعض، ويكثفون جهودهم في الدفاع عن مطالبهم. وهي موجهة أيضاً للسلطات التي لم تحمهم من خلال التستر عما حصل، وجعل الجريمة ممكنة الوقوع جزئياً من خلال غض الطرف وعدم التصرف في الوقت المناسب".

ويرى راينفرانك عن مؤسسة أماديو أنطونيو أنه "من المهم جداً أن يفهم السياسيون والمجتمع اليوم أن الهجمات العنصرية والمعادية للسامية  لا تنطبق فقط على الأفراد، ولكن على مجموعات بأكملها وبالتالي على البلد بأكمله".

وتُظهر دراسة نشرتها مؤخراً جامعة لايبزيغ استمرار وجود العنصرية في المجتمع الألماني. وعلى الرغم من أن هناك تراجع للأفكار اليمينية المتطرفة بين الألمان، إلا أن المواقف المعادية للأجانب لا تزال منتشرة؛ فما يقارب ثلث الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن "الأجانب" يأتون إلى هنا فقط "للاستفادة من الرفاهية التي توفرها الدولة"، ويرى الكثيرون أن ألمانيا "غزاها الأجانب بشكل خطير".

كريستوف هاسيلباخ/ م.ب

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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