تعادل منتخبا هولندا وأمريكا بهدف لكل منهما

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تعادل منتخبي هولندا والولايات المتحدة بهدف لكل منهما. هولندا تقدمت في الشوط الأول ولكن أمريكا أحرزت التعادل في الشوط الثاني وكادت تخرج فائزة من المباراة.
حقق النجم الأرجنتيني ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز لفريقه الجديد إنتر ميامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة رائعة، محققا الهدف الأكثر إثارة في تاريخ النادي.
بلغت اليابان، بطلة عام 2011، وإسبانيا المرشحة للمنافسة على اللقب الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات، بفوز الأولى على كوستاريكا واكتساح الثانية زامبيا بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.
في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.
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