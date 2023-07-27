تعادل منتخبا هولندا وأمريكا بهدف لكل منهما

مونديال السيدات: إسبانيا واليابان إلى دور ثمن النهائي

بلغت اليابان، بطلة عام 2011، وإسبانيا المرشحة للمنافسة على اللقب الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات، بفوز الأولى على كوستاريكا واكتساح الثانية زامبيا بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.