 تعادل منتخبا هولندا وأمريكا بهدف لكل منهما | DW الأخبار | DW | 27.07.2023

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DW الأخبار

تعادل منتخبا هولندا وأمريكا بهدف لكل منهما

تعادل منتخبي هولندا والولايات المتحدة بهدف لكل منهما. هولندا تقدمت في الشوط الأول ولكن أمريكا أحرزت التعادل في الشوط الثاني وكادت تخرج فائزة من المباراة.

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