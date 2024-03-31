تعادل سيتي وأرسنال يهدي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

في الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال بدون أهداف مع البطل مانشستر سيتي، وهي نتيجة جعلت ليفربول سعيدا، حيث سمحت له باحتلال الصدارة في يوم حاسم في أهم بطلة دوري في العالم حاليا.

قدم مانشستر سيتي وضيفه أرسنال هدية ثمينة لفريق ليفربول، بعدما منحاه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (برمييرليغ)، عقب تعادلهما بدون أهداف، اليوم الأحد (31 آذار/مارس 2024)، في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، معقل فريق مانشستر سيتي، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

صلاح يضع حدا لسوء الحظ

وبقي أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول، الذي انفرد بالقمة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه برايتون، في وقت سابق اليوم. فقد تقدم برايتون في الدقيقة الثانية بهدف مفاجئ لكن النجم المصري محمد صلاح ساهم في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.

وجاء التعادل بعد ذلك بين أرسنال ومانشستر سيتي ليوقف سلسلة انتصارات الفريق اللندني في المسابقة، التي استمرت طوال لقاءاته الثمانية الماضية.

وفي المقابل، ظل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، ليبتعد عن طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ليفربول في مباراته الماضية بالمسابقة.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب مانشستر سيتي، الذي بحث عن هدف مبكر في ظل مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له.

وبمرور الوقت، بدأ أرسنال يتخلى عن حذره الدفاعي ويبادل مانشستر سيتي الهجمات، وأرسل بين وايت تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت إلى جابرييل جيسوس، المتمركز يسار منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

واصل سيتي استحواذه على الكرة، وتابع ناثان آكي ركلة ركنية نفذها دي بروين في الدقيقة 16، ليسدد ضربة رأس، أمسكها الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال، بثبات.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة صورة من: Dave Thompson/AP Photo/picture alliance

في المقابل، أرسل جيسوس تمريرة أمامية في الدقيقة 24 إلى كاي هافيرتز، المنطلق يسار منطقة الجزاء ولكن طالت الكرة على الأخير فوصلت سهلة للألماني شتيفان أورتيجا، حارس مرمى مانشستر سيتي.

وعاد جيسوس لتهديد مرمى سيتي من جديد في الدقيقة 31، فمن هجمة منظمة، وصلت الكرة للاعب البرازيلي، الذي سدد كرة زاحفة من داخل المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

ورد مانشستر سيتي بهجمة منظمة في الدقيقة 38، حيث مرر مانويل أكانجي تمريرة عرضية من جهة اليمين، قابلها رودري بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد فيل فودين من خارج المنطقة في الدقيقة 44، لكن الكرة ارتدت من دفاع أرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

تواصلت هجمات مانشستر سيتي مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد ماتيو كوفاسيتش من خارج المنطقة في الدقيقة 47، مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأضاع جيسوس فرصة محققة لافتتاح التسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 51، حينما أرسل بوكايو ساكا كرة عرضية أرضية من يمين المنطقة، لكن الكرة مرت بغرابة أمام المهاجم البرازيلي، المنفرد بالمرمى.

وحصل سيتي على ركلة حرة من مكان جيد بالقرب من منطقة جزاء أرسنال جهة اليمين في الدقيقة 58، بعد اعاقة من مارتن أوديجارد لمحاولة مرور فودين، ونفذت الركلة بعرضية من بروين لداخل المنطقة أبعدها دفاع أرسنال عن مناطق الخطورة.

وسدد إرلينغ هالاند من على حدود المنطقة في الدقيقة64، ارتدت من دفاع أرسنال، قبل أن يحصل سيتي على ركلة حرة أخرى من الجانب الأيسر في الدقيقة التالية، كان لها الدفاع بالمرصاد أيضا.

ونال أرسنال ركلة ركنية من جهة اليمين في الدقيقة 72 نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دي بروين عن مناطق الخطورة، قبل أن ينفذ اللاعب ذاته ركنية أخرى، تصدى لها الدفاع في الدقيقة 80.

وأهدر هالاند فرصة افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، عندما تابع ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوشكو جفارديول بضربة رأس، وصلت للمهاجم النرويجي الشاب المنفرد تماما بالمرمى من الناحية اليسرى لمنطقة الـ 6ياردات ولكن الكرة مرت من تحت أقدامه بغرابة إلى ركلة مرمى.

ورد أرسنال بهجمة مضادة في الدقيقة 86، انتهت بتسديدة من لياندرو تروسارد من يسار المنطقة، أبعدها أورتيجا من يمين مرماه، ليشدد بعدها سيتي هجماته في محاولة لخطف النقاط الثلاث.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء، عقب سقوط هالاند داخل منطقة جزاء أرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، غير أن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

وتابع هالاند ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها دي بروين في الدقيقة التالية، ليسدد ضربة رأس، لكنها ذهبت ضعيفة في أحضان رايا، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا تعادل الفريقين بدون أهداف.

خ.س/ ص.ش (د ب أ، رويترز، د ب أ)