 تظاهرات حاشدة في بغداد لاحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019 | DW الأخبار | DW | 01.10.2022

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تظاهرات حاشدة في بغداد لاحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019

آلاف المتظاهرين يتجمعون وسط بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة.

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