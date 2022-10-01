تظاهرات حاشدة في بغداد لاحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019

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آلاف المتظاهرين يتجمعون وسط بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة.
عاد التظاهر إلى ساحة التحرير بغداد في "ذكرى الغضب"، وقال مسؤولون إن 18 فرداً من شرطة مكافحة الشغب أصيبوا بجروح طفيفة، فضلاً عن تسجيل 28 حالة اختناق على الأقل بين المتظاهرين.
أثناء اجتماع للبرلمان العراقي لتجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان، تعرضت المنطقة الخضراء لقذائف. ودعا الحلبوسي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يتحمّل الجميع فيه مسؤولياته.
بدأ أتباع التيار الصدري انسحابهم من المنطقة الخضراء بعد دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لهم بفضّ الاعتصامات وإخلاء المنطقة خلال ستين دقيقة. وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً لدى القوى السياسية العراقية.
هل مازال مقتدى الصدر ممسكا بخيوط اللعبة السياسية رغم إعلانه اعتزال العمل السياسي؟ وهل مازال مسيطرا على أنصاره؟ ومن يحرك الشارع العراقي؟ حلفاء الصدر في الأمس يبحثون عن حلفاء جدد وسط أنباء عن ميلاد تحالف جديد.
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