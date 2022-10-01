تظاهرات حاشدة في بغداد لاحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019

في "ذكرى الغضب".. مظاهرات ومواجهات مع قوى الأمن في بغداد

عاد التظاهر إلى ساحة التحرير بغداد في "ذكرى الغضب"، وقال مسؤولون إن 18 فرداً من شرطة مكافحة الشغب أصيبوا بجروح طفيفة، فضلاً عن تسجيل 28 حالة اختناق على الأقل بين المتظاهرين.