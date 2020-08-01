 تظاهرات جديدة في برلين ضد قيود كورونا وسط استنفار أمني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2021

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أخبار

تظاهرات جديدة في برلين ضد قيود كورونا وسط استنفار أمني

رغم تخفيف القيود في ألمانيا إلا أن رافضي الإجراءات مستمرون في تظاهراتهم. العاصمة برلين شهدت مظاهرات جديدة للاحتجاج على استراتيجية الحكومة الاتحادية لمواجهة جائحة كورونا، وفي القلب منها الإلزام بارتداء كمامات.

مظاهرات ضد كورونا

من مظاهرات السبت ضد الإجراءات

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت (28 أغسطس/ آب 2021) للاحتجاج على استراتيجية الحكومة الاتحادية لمواجهة جائحة كورونا، وخاصة القيود التي لا تزال مفروضة على الحياة  اليومية، مثل الإلزام بارتداء كمامات.

وبعد أن حظرت السلطات عدة تجمعات فردية مقررة، بموجب نفس القواعد التي كان المتظاهرون يخططون للاحتجاج عليها، تجمع حشد كبير، ولكن متفرق، اليوم السبت، حيث بدأ المشاركون السير في الشوارع، ترافقهم قوات الشرطة، سيرا على الأقدام وفي شاحنات وعلى متن مروحية. وتم تطويق أجزاء كبيرة من الحي الحكومي في برلين.

مسيرة ضد قيود كورونا

تحولت المظاهرات إلى مسيرات وسط العاصمة برلين

مختارات

رغم وجود قرار قضائي بحظر مظاهرات لأنصار حركة "التفكير الجانبي"، خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع برلين متحدين تدابير الإغلاق ومحتجين على سياسة كورونا. الشرطة تقول إنها اضطرت للتدخل متحدثة عن إلقاء القبض على نحو 500 شخص.

وضعت الاستخبارات الداخلية في ألمانيا حركة "التفكير الجانبي" التي تروج لنظريات مؤامرة حول كورونا تحت المراقبة، مضيفة أن أجندة الحركة "تتجاوز مجرد التعبئة للاحتجاج ضد تدابير احتواء كورونا". وتم استحداث تصنيف جديد للحركة.

واستعدت الشرطة لمواجهة حشود أكبر بكثير، حيث كان هناك 2000 ضابط على أهبة الاستعداد اليوم، بما في ذلك أفراد شرطة قدموا من مناطق أخرى في ألمانيا.

وحظرت الشرطة 9 مظاهرات، من بينها مسيرات لأنصار مبادرة "التفكير الجانبي"، وهي مجموعة من المشككين في جائحة كورونا ومن اليمين الشعبوي والمتطرف ومن معارضي التطعيم، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحديقة المركزية الكبيرة بالعاصمة برلين "تيرغارتن".

وتولي الشرطة اهتماما خاصا لهذه الأنواع من المظاهرات، حيث آلت احتجاجات كبيرة مماثلة في برلين قبل عام إلى اختراق الحاجز الأمني أمام مبنى البرلمان من قبل متظاهرين، واحتلال أحد السلالم الرئيسية لفترة وجيزة، وهو ما آثار استياء على مستوى ألمانيا.

وجذبت حركة "التفكير الجانبي" الألمانية خليطًا من الأشخاص، بينهم المعارضون للّقاحات وأصحاب نظريّات المؤامرة وأعضاء في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وشارك الآلاف في عدد من مظاهراتها عبر ألمانيا.

ع.ا/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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