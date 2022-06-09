 تطوير لقاح في أوغندا من الشمبانزي | مسائية DW | DW | 09.06.2022

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مسائية DW

تطوير لقاح في أوغندا من الشمبانزي

تعاني قارة إفريقيا من قلة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو ما يراها الكثيرون بالأمر غير العادل. أوغندا تريد الآن انتاج لقاح خاص بها من الشمبانزي.

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