تطوير لقاح في أوغندا من الشمبانزي

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تعاني قارة إفريقيا من قلة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو ما يراها الكثيرون بالأمر غير العادل. أوغندا تريد الآن انتاج لقاح خاص بها من الشمبانزي.
هل سبب انتشار جدري القرود هو لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا أم أن مصدره المخابر العلمية؟ DW تابعت عدة ادعاءات شائعة وتحققت من بعض نظريات المؤامرة المنتشرة حول جدري القرود.
انقلابات عسكرية وتداعيات كورونا وانتخابات مثيرة للجدل، طبعت مسار الديمقراطية في إفريقيا عام 2021 لتضعها تحت ضغط كبير. وفي العام القادم تقبل بعض هذه الدول على انتخابات مهمة، ولا تخلو الحصيلة من إشارات إيجابية أيضاً.
تعاني القارة الإفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات شحيحة للغاية من اللقاحات، وحتى مع توفرها إلا أن بعض الدول الإفريقية تواجه معضلة لاقناع شعوبها لتلقي اللقاحات.
في أوروبا تسير عمليات التلقيح ضد كورونا ببطء، وفي كثير من دول أفريقيا اللقاح غير متوفر. فالكثير من البلدان الفقيرة لا تحصل على اللقاحات التي تحتاجها. والصين تريد استغلال ذلك ليس لأسباب إنسانية فقط وإنما لأهداف أخرى أيضا.
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