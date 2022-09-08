تطوير فن الباتيك في إندونيسيا

من عبوات الوجبات إلى الأواني.. مواد سامة تتسلل إلى أجسامنا

يحذر علماء من مواد سامة قد تجدها في كل مكان، بدءا بعبوات الوجبات السريعة والأطعمة المجمدة، مرورا بأواني القلي وانتهاء بالملابس. مراسل DW تيم شاونبيرغ أراد أن يقطع الشك باليقين، فأجرى اختبارا يتعقب هذه المواد في جسده.