تطوير فن الباتيك في إندونيسيا

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يتم تصنيع الباتيك في إندونيسيا بشكل تقليدي، الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً. لذا لجأ البعض إلى آلة مبتكرة لتطوير هذا الفن وتوفير التكاليف. لكن هل يعرض هذا الابتكار وظيفة البشر للخطر؟
يعتبر نهر تشي تاروم في جزيرة جاوة الغربية الإندونيسية أكثر الأنهار تلوثا في العالم. تقوم مصانع النسيج بتفريغ أطنان من نفاياتها السامة غير المعالجة كل يوم فيه. كما يرمي السكان الفضلات والنفايات المنزلية في النهر.
أخفقت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة في تونس في إنجاز مشاريع التنمية، التي وعدت بها؛ لتبقى تطلعات التونسيين معلقة بجانب الصعوبات التي تعترض فرص الاستثمار للشباب. فما هي الأسباب وراء ذلك؟
يحذر علماء من مواد سامة قد تجدها في كل مكان، بدءا بعبوات الوجبات السريعة والأطعمة المجمدة، مرورا بأواني القلي وانتهاء بالملابس. مراسل DW تيم شاونبيرغ أراد أن يقطع الشك باليقين، فأجرى اختبارا يتعقب هذه المواد في جسده.
يشرح المؤرخ والمؤلف الأكثر مبيعأ تيموثي سنايدر في منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه DW، الخطأ الذي حصل مع الديمقراطيات المُعطلة ووسائل الإعلام وكيف يمكن أن تكون الصحافة المحلية مفتاح الإنقاذ لها.
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