 تطوير فن الباتيك في إندونيسيا | صنع في ألمانيا | DW | 07.06.2023

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صنع في ألمانيا

تطوير فن الباتيك في إندونيسيا

يتم تصنيع الباتيك في إندونيسيا بشكل تقليدي، الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً. لذا لجأ البعض إلى آلة مبتكرة لتطوير هذا الفن وتوفير التكاليف. لكن هل يعرض هذا الابتكار وظيفة البشر للخطر؟

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