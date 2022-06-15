تطوير الصحراء - كيف تخطط إسرائيل للمستقبل

مستقبل إسرائيل هذا ما تمثله دائمًا مدينة تل أبيب الحديثة بناطحات السحاب المتلألئة والشركات الناشئة وأسلوب الحياة الحديث. مئات الآلاف من المسافرين يتدفقون على المدينة التي قد تنفجر بسبب الازدحام السكاني. أصبحت أسعار العقارات مرتفعة وتل أبيب يتهددها الاختناق بسبب جاذبيتها. في المقابل،





هناك المزيد من المساحات الشاسعة ذات الهواء النقي لكنها في الصحراء. "مؤسس إسرائيل بن غوريون كان يعلم أن مستقبل إسرائيل يكمن في صحراء النقب ووادي عربة. لأنها كانت أرضًا قاحلة. ولكن لكي يغادر الناس العاصمة المكتظة ويثبتوا جذورهم هناك يجب على المسؤولين الحكوميين أن يقدموا لهم ظروف حياة واقعية وفرص عمل ومؤسسات اجتماعية وكل ما تحتاجه الحياة من متطلبات اقتصادية فاعلة"، كما يقول إريك نارو من الصندوق القومي اليهودي.

يريد رواد جدد إحياء حلم مؤسسي الدولة من خلال جعل المناطق النائية في جنوب وشمال إسرائيل جذابة بحيث يمكن توطين ما لا يقل عن نصف مليون شخص هناك خلال الـ 25 عامًا القادمة لتخفيف العبء على المناطق السكنية حول تل أبيب والقدس.

تبدأ الرحلة إلى المستقبل في وادي عربة وتنتهي في صحراء النقب. سيشارك في هذه الرحلة رواد جدد قبلوا التحديات وسيأخذون المشاهدين في رحلتهم إلى مستقبل إسرائيل المقبل.

مواعيد البث

DW عربية

السبت 30 يوليو/تموز 2022 – 14:00 UTC

السبت 30 يوليو/تموز 2022 – 18:03 UTC

السبت 30 يوليو/تموز 2022 – 20:30 UTC

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الأحد 31 يوليو/تموز 2022 – 12:00 UTC

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الإثنين 01 أغسطس/آب 2022 – 10:00 UTC

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