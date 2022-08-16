 تطور بحثي رغم ارتفاع عدد الإصابات | DW الأخبار | DW | 18.08.2022

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DW الأخبار

تطور بحثي رغم ارتفاع عدد الإصابات

تشهد الهند منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا. علماً أن جزءاً قليلاً من السكان حصل على الجرعة المعززة. لكن على عكس بداية الجائحة فقد أصبح الحصول على اللقاحات الآن أكثر سهولة.

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