تطور بحثي رغم ارتفاع عدد الإصابات

البيت الأبيض: اختبارات كورونا لبايدن جاءت إيجابية مرة أخرى

أعلن طبيب البيت الأبيض أن اختبار كورونا حديث للرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابيًا مرة أخرى، رغم أنه كان سلبيًا خلال الأيام الماضية بعد إعلان "تعافيه". وأكد بايدن أنه لا يعاني من أي أعراض لكنه سيعزل نفسه لسلامة من حوله.