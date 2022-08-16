تطور بحثي رغم ارتفاع عدد الإصابات

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تشهد الهند منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا. علماً أن جزءاً قليلاً من السكان حصل على الجرعة المعززة. لكن على عكس بداية الجائحة فقد أصبح الحصول على اللقاحات الآن أكثر سهولة.
بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.
أعلن المدعي العام النمساوي انتحار طبيبة بعدما أُجبرت على غلق عيادتها، بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا.
أعلن طبيب البيت الأبيض أن اختبار كورونا حديث للرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابيًا مرة أخرى، رغم أنه كان سلبيًا خلال الأيام الماضية بعد إعلان "تعافيه". وأكد بايدن أنه لا يعاني من أي أعراض لكنه سيعزل نفسه لسلامة من حوله.
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
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