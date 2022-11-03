تطور الجائحة ودروس للمستقبل

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أوغندا تأقلمت بشكل أفضل مع تفشي فيروس إيبولا بفضل الهياكل التي تم تطويرها في زمن كورونا. في بلدان أخرى لم تعد المتحورات الجديدة من كورونا تثير الرعب كما في السنوات السابقة. فما الذي تعلمه الطب والسياسة من الوباء؟
أشارت تقديرات معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أنه ربما كانت هناك علاقة للاتجاه التنازلي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة، بعطلات الخريف. فكيف ذلك؟
يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.
تريد رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني فرض حصار بحري على مسارات الهجرة عبر المتوسط. فكيف ستتغير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستقنع ميلوني الشركاء الأوروبيين بسياستها ومواقفها المتشددة؟
رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فإن الحكومة الألمانية لن تقدم من جديد اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل مجاني. هذا ما أعلن عنه وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ مرجعا هذا القرار إلى التكاليف الباهظة.
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