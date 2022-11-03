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تطور الجائحة ودروس للمستقبل

أوغندا تأقلمت بشكل أفضل مع تفشي فيروس إيبولا بفضل الهياكل التي تم تطويرها في زمن كورونا. في بلدان أخرى لم تعد المتحورات الجديدة من كورونا تثير الرعب كما في السنوات السابقة. فما الذي تعلمه الطب والسياسة من الوباء؟