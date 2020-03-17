++ تطورات فيروس كورونا في ألمانيا والعالم .. تحديث مستمر++

14.35 - برلين

متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين يصرح بأن السلطات الألمانية ردت نحو 21 ألف أجنبي على الحدود في غضون اليومين الأخيرين رافضة دخولهم الأراضي الألمانية.

14.33 - القاهرة

منظمة الصحة العالمية تحثّ دول منطقة الشرق الأوسط على تأمين "معلومات كافية" لمكافحة فيروس كورونا. ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط أحمد المنظري حكومات المنطقة على تامين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال في مؤتمر صحافي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت "للأسف (..) لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية". وأضاف "نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة .. لقد حان الآن وقت العمل".

14.06 - أنغيلا ميركل

ستخاطب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان للمرة الأولى عبر التلفزيون في الساعة 19,15 بالتوقيت العالمي الموحد مساء الأربعاء لتدعوهم إلى احترام التعليمات الصحية لوقف انتشار وباء كورونا المستجد لكن بدون إعلان إجراءات عزل كما في دول أوروبية أخرى. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن الكلمة ستتناول "ما ينبغي القيام به حاليا في ألمانيا لإبطاء تفشي الفيروس وكيفية مشاركة كل فرد في ذلك".

13.40 - إسرائيل

أغلقت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ضمن خطواتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مدير القسم الدولي في وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، يوتام شيفر للصحافيين "تم اليوم إغلاق الضفة الغربية". وبحسب شيفر، أتخذ القرار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو ما أكده الناطق باسمها لوكالة فرانس برس. وأشار شيفر إلى استمرار إغلاق المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويعمل في إسرائيل نحو 70 ألف فلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، يعبرون الحواجز ذهابا وإيابا بشكل يومي.



13.35 - معهد روبرت كوخ ألمانيا

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل من إصابة نحو 10 ملايين شخص في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد في غضون أشهر قليلة في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة. وقال رئيس المعهد، لوتار هاينز فيلر، الأربعاء في برلين، إن هذا من الممكن أن يحدث في حال عدم الالتزام بالإجراءات التي أمرت بها الحكومة، موضحا أن أعداد الإصابات تتضاعف، مناشدا المواطنين خفض الاختلاط الاجتماعي. وذكر فيلر أن الفيروس ينتقل حاليا فقط من إنسان لإنسان، مشيرا إلى أن المعهد سجل حتى الآن نحو 8200 حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا، بزيادة قدرها مئة حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

لوتار هاينز فيلر مدير معهد روبرت كوخ يحذر من إصابة نحو 10 ملايين شخص في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد في غضون أشهر قليلة في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة.

13.26 احصائية وفيات جديدة

قالت وكالة فرانس برس للأخبار (أ. ف. ب) إن وباء كورونا المستجد أسفر عن وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص في العالم وفق احصاء لفرانس برس استندت فيه إلى معلومات رسمية. والاربعاء حتى الساعة 12,00 ت غ، أحصيت ثمانية آلاف و92 وفاة غالبيتها في أوروبا (3422) وآسيا (3384). ومع وفاة 684 مصابا إضافيا في الساعات الـ24 الأخيرة من أصل 78 ألفا و766 مصابا، فإن أوروبا هي القارة التي تشهد التفشي الأسرع للفيروس.



13.22 - تركيا

الرئيس التركي أردوغان يترأس اجتماعا حول فيروس كورونا بعد تسجيل أول حالة وفاة في تركيا. وقال أردوغان خلال الاجتماع :"إذا تمكنا من توعية شعبنا بشكل جيد وسيطرنا على تفشي الفيروس فسنكون على موعد مع أيام سعيدة أكثر مما نأمل". ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في تركيا بلغ 98 حالة.



13.08 - نيجيريا

نيجيريا تمنع دخول القادمين من 13 دولة لمكافحة كورونا. وقال مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا إن الدولة ستمنع، اعتبارا من يوم الجمعة، دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا. أضاف المركز في تغريدة على تويتر أن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وظهر المرض في 26 دولة أفريقية على الأقل وإن كانت وتيرة انتشاره أبطأ مما هي في أوروبا وآسيا.





12.44 - إسبانيا

واصل وباء كورونا المستجد تفشيه السريع في إسبانيا حيث ناهزت حصيلة الوفيات 600 شخص وتجاوز عدد الإصابات 13 ألفا و700 وفق آخر بيان اصدرته السلطات ظهر الأربعاء. وتبقى منطقة مدريد الاكثر تضررا مع 5637 إصابة و390 وفاة. ونبه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز صباح الأربعاء أمام برلمان شبه فارغ من أعضائه إلى أن البلاد "مقبلة على الاسوأ".

الساعة 11.57 - إيران

أعلنت إيران 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يشكل عددا قياسيا يوميا في أحد البلدان الأكثر تضررا بالفيروس ويرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1135. وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون "الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصا لا يأخذونه على محمل الجد". وشكا رئيسي من أن "الأسواق" في طهران "مليئة" وأن الناس يتنقلون في سياراتهم رغم تحذيرهم من هذا الأمر.

قال رضا أحمري ، مدير العلاقات العامة بالشرطة الاتحادية الألمانية بمطار فرانكفورت إنه تم رفض دخول 140 شخصاً إلى البلاد بعد اعتماد سلطات المطار لإجراءات جديدة لدخول ألمانيا.

وأضاف أحمري في تصريحات خاصة لـ DW اليوم الأربعاء (18 مارس/ آذار 2020) أن "قواعد مراقبة الحدود الجديدة المطبقة في مطار فرانكفورت تؤثر على حوالي 120 رحلة طيران اليوم في مطار فرانكفورت، ولدينا حوالي 9000 راكب علينا مراجعتهم".

طابور من المسافرين في مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا، الآن لم يعد مسموح سوى لمواطني الاتحاد الأوروبي بدخول دول الاتحاد.

وبشأن أوقات الانتظار لإنهاء عمليات فحص جوازات السفر قال أحمري "إنها ليست مشكلة كبيرة لأن الوباء تسبب في انخفاض شديد في الحركة الجوية. وهذا يعني أن لدينا القدرة الكافية لإدارة العمل الإضافي لأننا لا لم نعد نستقبل عدداً كبيراً من المسافرين كالمعتاد."

وأضاف أنه "إذا كانت لديك تأشيرة سياحة أو رحلة عمل ولست من مواطني الاتحاد الأوروبي ، فسيتم رفض دخولك ولن تتمكن من دخول البلاد"

ص.ش/ع.ح (وكالات)