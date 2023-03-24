 تطلعات الصين - طريق الحرير القطبي | تقارير جديدة | DW | 24.03.2023

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تقارير جديدة

تطلعات الصين - طريق الحرير القطبي

يعيد نفوذ الصين المتصاعد خلط الأوراق في القطب الشمالي. فهي تريد توسيع نفوذها في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية. غير أن الولايات المتحدة قلقة وروسيا تشتم رائحة صفقات تجارية. ماذا تريد الصين في تلك المنطقة؟

DW Dokumentationen | Chinas Arktis-Feldzug

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في عام 2013 دخلت سفينة يونغ شينغ كأول ناقلة بضائع إلى أوروبا قادمة من الصين مبحرة في مياه الدائرة القطبية الشمالية، هذا الطريق أطلقت عليه بكين لاحقا "طريق الحرير القطبي" ويلخص طوحات الصين في أقصى الشمال.

DW Dokumentationen | Chinas Arktis-Feldzug

مع تزايد ثقتها تعمل الصين تدريجياً على توسيع مجال نفوذها في القطب الشمالي ذي الأهمية الجيوسياسية. لذلك بدأت بكين تستثمر في حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي في شبه جزيرة يامال. بالإضافة إلى ذلك بدأت الصين مشروعا أطلقت عليه اسم "طريق الحرير القطبي" في يناير 2018. في بحثها عن مناطق القطب الشمالي بدأت تقترب من أيسلندا والنرويج من خلال عقد صفقات هناك وتحتفظ بمحطة أبحاث في سفالبارد النرويجية وتعرف نفسها دون أن تكون واحدة من البلدان المجاورة القطب الشمالي كدولة "قطبية". من هذا المنطلق تريد الصين أن تضمن نصيبها من موارد القطب الشمالي. 

DW Dokumentationen | Chinas Arktis-Feldzug

تسعى الصين للتوسع بعد أن انتشرت مصالحها في إفريقيا، فهل سنتحدث الآن أيضا عن "القطب الشمالي الصيني"؟ الأمريكيون قلقون والأوروبيون مترددون والروس يريدون عقد الصفقات. فما هي الأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها بالفعل؟
 

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 02 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
الأحد 02 أبريل/نيسان 2023 – 11:15 UTC
الأحد 02 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 04 أبريل/نيسان 2023 – 15:15 UTC
الخميس 05 أبريل/نيسان 2023 – 07:15 UTC
الخميس 05 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 06 أبريل/نيسان 2023 – 18:03 UTC

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