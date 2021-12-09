 تطعيم الأطفال في تشيلي | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

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DW الأخبار

تطعيم الأطفال في تشيلي

فيما يتجادل الأطباء حول ضرورة تطعيم الأطفال دون سن الثانية عشرة ضد فيروس كورونا, بدأت تشيلي فعلاً بتطعيم الأطفال الأصغر سناً، وتحظى حملتها بشعبية كبيرة بين السكان.

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