تطعيم الأطفال في تشيلي

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فيما يتجادل الأطباء حول ضرورة تطعيم الأطفال دون سن الثانية عشرة ضد فيروس كورونا, بدأت تشيلي فعلاً بتطعيم الأطفال الأصغر سناً، وتحظى حملتها بشعبية كبيرة بين السكان.
جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
وافقت لجنة طبية إسرائيلية على تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا فيما تعد إسرائيل الدولة الأولى التي توافق على إعطاء الجرعة الثالثة. كذلك عززت إسرائيل من تطبيق نظام "المرور الأخضر" للوقاية من الفيروس.
تباينت ردود فعل دول الشرق الأوسط على متحور "أوميكرون" بين فرض قيود على السفر وغلق المطارات وإعلان حالة إغلاق عامة. فيما اكتسبت "دبلوماسية اللقاحات" زخما جديدا في المنطقة التي تتلقف أي مساعدة خارجية لمواجهة الجائحة.
هناك حاجة لرفع معدل المطعمين بالكامل في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة من كورونا. وانطلقت حملة تطعيم "بهدف منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء"، بحسب وزير شؤون المستشارية.
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