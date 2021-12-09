تطعيم الأطفال في تشيلي

"أسبوع اللقاحات" في ألمانيا.. حملة لتسريع التطعيم قبل الشتاء

هناك حاجة لرفع معدل المطعمين بالكامل في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة من كورونا. وانطلقت حملة تطعيم "بهدف منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء"، بحسب وزير شؤون المستشارية.