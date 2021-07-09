 تطعيم الأطفال ضد كورونا.. لماذا كل هذا القلق؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.11.2021

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صحة

تطعيم الأطفال ضد كورونا.. لماذا كل هذا القلق؟

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟

طفل أمريكي يحصل على اللقاح المضاد لكورونا

وافقت الهيئات الصحية الأمريكية على بدء تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 15 عام بلقاح فايزر بيونتك

قلق كبير ينتاب الكثير الآباء والأمهات حول العالم من تلقي أطفالهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. بل إن بعض أولياء الأمور ممن حصلوا هم أنفسهم على اللقاحات لم يحسموا أمرهم بعد بشأن تلقي أطفالهم للقاح.

ومع بدء موسم الدراسة، أوصت عدة بلدان بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً اللقاح، خوفاً من التقاط العدوى من المدارس ونقلها لذويهم - وخصوصاً كبار السن منهم – عند العودة من المدرسة.

مختارات

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، مؤكدة أن اللقاح "آمن" للأطفال أيضاً. وستبدأ ألمانيا بتطعيم الأطفال باللقاح اعتباراً من 7 حزيران/يونيو.

اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسميا لقاح بيونتيك ـ فايزر ضد مرض كوفيد 19 لتطعيم الأطفال ما فوق سن 12 عاما. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت الجمعة على استخدام نفس اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

موافقة أمريكية

ومؤخراً، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) توصيات رسمية بتطعيم الأطفال ابتداء من سن الخامسة ضد فيروس كورونا، وأوصت بالحصول على لقاح فايزر-بيونتك.

مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي، قالت إننا "نعلم أن الملايين من الآباء يرغبون في تطعيم أطفالهم، وبهذا القرار، أوصينا الآن بأن يتلقى حوالي 28 مليون طفل لقاح كوفيد 19".

وكانت اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - وهي مجموعة من الخبراء - قد صوتت في وقت سابق بإجماع 14 صوتاً لصالح تطعيم الأطفال باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر وبيونتك"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقد ضمت اللجنة الاستشارية علماء مستقلّين وخبراء في الأمراض المعدية وعلماء في المناعة وفي طبّ الأطفال وغيرها من التخصصات، وقد أجرت تقييماً للمعطيات التي جمعتها فايزر والسلطات الصحية.

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ومنحت وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه FDA) هذا الترخيص الطارئ بعد مراجعة دقيقة لنتائج تجارب سريرية أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال. ولهذا الغرض، اشترت الحكومة الأمريكية 50 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر/ بيونتك"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الوكالة: "بصفتي أمًا وطبيبة، أعلم أن الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والأطفال ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإذن"، مشددة على أن "تطعيم الأطفال الصغار ضد كوفيد 19 هو خطوة إضافية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية".

اللقاح آمن

لكن كيف حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلامة وفعالية لقاح فايزر-بيونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا؟ هذا السؤال أجابت عنه مستشفى مايو كلينيك الأمريكية والتي أكدت أن FDA أجرت أبحاثاً على أكثر من 2200 طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

وبعد أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية، أظهرت الأبحاث عدم وجود حالات إصابة بـ COVID-19 بين 1005 أطفال تم إعطاؤهم لقاح فايزر-بيونتك، من بين 978 طفلًا تناولوا جرعة دواء وهمي كما هو معتاد في هذا النوع من الدراسات. وتشير النتائج إلى أن اللقاح فعال بنسبة 100 بالمائة في الوقاية من COVID-19 بالنسبة لهذه الفئة العمرية، بحسب ما نشره المستشفى على موقعه.

ويضيف موقع المستشفى أنه على غرار البالغين، يعاني الأطفال من آثار جانبية للقاح تستمر عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام منها الآلام في موضع الحقن خاصة بعد الجرعة الثانية من اللقاح. ومع ذلك، فإن الكثير منهم لم يسجل لديه أي آثار جانبية للقاح.

لماذا يجب تطعيم الأطفال والمراهقين؟

على الرغم من أن تأثيرات COVID-19 بشكل عام أقل حدة بالنسبة للأطفال مقارنة بالبالغين، إلا أنه يمكن أيضاً أن يتسبب في دخول بعضهم إلى المستشفى، وقد يصل مستوى الحالات إلى درجات حرجة. وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي مضاعفات العدوى إلى الوفاة. وعلى الرغم من انخفاض تأثير المرض عليهم، لكن هذا لا يمنع من أن الأطفال يمكنهم أن:

1- يصابوا بالفيروس المسبب لـ COVID-19

2- يتعرضوا لمضاعفات شديدة من COVID-19

3- يصابوا بمضاعفات صحية قصيرة أو طويلة الأجل من COVID-19

4- يقوموا بنقل COVID-19 للآخرين

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بايونتيك ستقدم طلباً للحصول على الموافقة على لقاح كورونا للأطفال 5-11 سنة

ويؤكد الأطباء أن الأطفال الذين يعانون من الأمراض هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة من كوفيد 19 مقارنة بالأطفال الأصحاء. كما يمكن للأطفال الذين يصابون بالفيروس المسبب لـ كوفيد 19 أيضًا أن يصابوا بمضاعفات خطيرة مثل متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C)، وهي حالة تلتهب فيها أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والكلى والدماغ والجلد والعينين، أو أعضاء الجهاز الهضمي.

ويؤكد العلماء في CDC أن حصول الأطفال في سن الخامسة وما فوق على لقاح كوفيد 19 يقيهم من بالمرض، كما أنه يساعد في حماية أفراد الأسرة، بما في ذلك الأشقاء الذين لايمكنهم الحصول على التلقيح لأسباب مرضية وكذا أفراد الأسرة الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بالعدوى. ويمكن أن يساعد التطعيم أيضًا في منع الأطفال من الإصابة بمرض خطير حتى لو أصيبوا بـكوفيد 19.

أيضاً - وبحسب CDC - يمكن أن يساعد تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق، في إبقائهم في المدرسة ومساعدتهم على المشاركة بأمان في الألعاب الرياضية والأنشطة الجماعية الأخرى.

وثبت في الوقت الراهن وقوع إصابات بمرض كوفيد 19 بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا، ووصل معدل الإصابات الأسبوعي بالمرض في الشريحة العمرية بين 5 و14 عاماً إلى 1.218 حسب البيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وأبحاث الفيروسات.

وفي أوروبا، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية اعتزامها البت، قدر المستطاع قبل أعياد الميلاد، في إصدار توصية بإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال في المرحلة العمرية من 5 إلى 11 عاماً.

وفي تصريحات لشبكة "دويتشلاند فونك"، قالت الهيئة:" الخطة الزمنية الحالية للتقييم تبلغ حوالي شهرين". 

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دول عربية بدأت تلقيح الأطفال

وحتى في عدة دول عربية، بدأ تلقيح الأطفال. إذ أكد المكتب الإعلامي لحكومة البحرين أن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وأحد عشر عاما، وأن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة حصلوا على اللقاح أن نسبة فعاليته بلغت 90.7 في المئة، فيما "لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".

أيضاً، قالت وزارة الصحة في دولة الإمارات إنه تمت الموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك لتطعيم الأطفال ما بين 5 و 11 عاما ضد كوفيد 19.

وقال البيان إن "نتائج الدراسات السريرية أشارت إلى أن اللقاح آمن وقد منح فعلا استجابة مناعية قوية للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد على نهج الدولة الاستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

عماد حسن/و.ب

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

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