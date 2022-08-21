 تطبيق ″تكية″ للحد من إهدار الطعم | DW الأخبار | DW | 22.08.2022

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DW الأخبار

تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعم

تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر والقائمون عليه يسعون إلى التوسع في بلدان عربية أخرى

المزيد من المركز الإعلامي

Journalist and political expert Darya Dugina, daughter of Russian politologist Alexander Dugin, is pictured in the Tsargrad TV studio in Moscow, Russia, in this undated handout image obtained by Reuters on August 21, 2022. Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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شهدت الطرق التركية في جنوب شرق البلاد السبت يومًا مأساويًا، إذ توفي ما لا يقل عن 32 شخصا في حادثي سير في موقعين منفصلين.

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا 21.08.2022

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Prime minister of Finland Sanna Marin holds a press conference in Helsinki, Finland, on August 19, 2022, after videos showing her partying and leaked into social media have sparked criticism. - - Finland OUT (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

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المزيد DW الأخبار

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FILE - In this Sept. 22, 2014 photo, Egypt's most prominent activist Alaa Abdel-Fattah speaks at a conference in Cairo, Egypt. In 2015 he was sentenced to five years in prison. A statement Tuesday, April 10, 2018, by Human Rights Watch, a leading international rights group, urged Egypt's President Abdel Fatah el-Sissi to prioritize reforms aimed at ending human rights abuses during his second, four-year term in office. The statement also called on Egypt's allies to push el-Sissi to end a crackdown on non-governmental organizations and enforced disappearances, release political prisoners and journalists and protect minorities. (AP Photo/Nariman El-Mofty, File)

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LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 08: A shopper selects from pre-packaged produce at a Fresh & Easy grocery as Tesco PLC, the UK's biggest retailer, officially enters the U.S. market, opening its first six stores in southern California on November 8, 2007 in Los Angeles, California. Tesco is importing its own system of grocery store operations, making heavy use of pre-packaged produce, in contrast to U.S.-based grocery chains, to reduce overhead and refrigeration costs. The Fresh & Easy markets, which are significantly smaller than typical U.S. supermarkets, will use its own truck fleet for single deliveries from a centralized distribution center. The chain will operate from a relatively small $10,000 per square foot, producing more than a projected $200,000 a week, twice that per square foot of typical U.S. food stores . (Photo by David McNew/Getty Images)

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India will phase out single use plastic India is the world’s second biggest producer of plastic waste after the US. The country took a big step to deal with the problem. Prime Minister Modi had pledged to phase out single use plastic by 2022. The first phase of this plan went into action.

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