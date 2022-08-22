 تطبيق ″تكية″ للحد من إهدار الطعام | DW الأخبار | DW | 08.11.2022

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DW الأخبار

تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعام

تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر والقائمون عليه يسعون إلى التوسع في بلدان عربية أخرى

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تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر

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