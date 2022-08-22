تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعام

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تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر والقائمون عليه يسعون إلى التوسع في بلدان عربية أخرى
خلال وجودها في ألمانيا مؤخراً، تحدثت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء السياسيين في مصر، مع DW. تطرق الحوار إلى إضراب شقيقها عن الطعام ومعايير أوروبا المزدوجة وحقوق الإنسان في مصر.
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
أشارت دراسة قامت بإجراء محاكاة هائلة لمناخ الأرض منذ العصور السحيقة أن درجة الحرارة والظروف المناخية أثرت على الهجرة البشرية وربما ساهمت في ظهور الأنواع البشرية الحديثة، ويحاول العلماء عمل خريطة مكانية لمنابت أصول البشر.
تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.
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