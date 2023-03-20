تطبيق تسوق يؤدي إلى الإدمان

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موضة سريعة ورخيصة الثمن وتجربة تسوق يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. إن شركة "شي إن"، أكبر منصة أزياء في العالم، تستهدف زبائنها بفضل تطبيق مذهل والذكاء الاصطناعي.
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
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