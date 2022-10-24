كليك

تطبيق تسوق يؤدي إلى الإدمان

موضة سريعة ورخيصة الثمن وتجربة تسوق يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. إن شركة "شي إن"، أكبر منصة أزياء في العالم، تستهدف زبائنها بفضل تطبيق مذهل والذكاء الاصطناعي.